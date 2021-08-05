Дмитрий Алексеев, DNS: «Мы не платили взяток никогда. Я выучился на юриста»

Сооснователь крупнейшей сети электроники страны рассказал, почему стал «продавать компьютеры», как справлялся с проверками в разных городах и почему не верит в политику РФ, но вступил в партию.

Очередное интервью для «Русские норм!» Елизавета Осетинская взяла у Дмитрия Алексеева, сооснователя и президента крупнейшей сети электроники DNS, состояние которого, по оценкам Forbes, составляет $750 млн. Главное из интервью — в материале DK.RU.

Про путь к бизнесу в сфере электроники

— Как компьютерщик я шел за компьютерами. Просто в 80-е, когда я начал разбираться, компьютеры были только в больших вычислительных центрах. А потом оказалось, что самая продвинутая техника была в коммерческом секторе. И я попал в компанию, которая занималась продажей компьютеров. Потихонечку мы там занимались сетевой интеграцией: сети тянули, сервера ставили и т. д. Просто как технические специалисты. По сравнению с компьютерами в бизнесе все просто.

Мы — маленькая деревенская компания. У нас не было задачи построения большой компании. Это другая стратегия. Это не про надуться и продаться.

Фактически рыночная торговля росла вместе с нами, а до нас ее не было вообще. Плюс наш сектор рос быстрее, чем все остальное. Сейчас это, естественно, невозможно.

Было бы у людей денег много — а куда тратить, всегда найдут.

Мы продвигали формат супермаркета, открытую выкладку, интеграцию с интернетом, полную прозрачность с точки зрения того, где что лежит, сколько стоит, и возможностью заказа онлайн. Это было начало 2000-х, когда еще про онлайн особо никто не говорил.

Про то, что помогает продавать и расти

— Качественный продукт. Сам продукт должен быть хорошим. А с рекламой эффект следующий: реклама позволяет кривую выхода на оборот слегка спрямить. И надо считать, чтобы интеграл от одной кривой до другой, разница интегралов окупала затраты на рекламу. Но мне кажется, никогда не окупает. Хотя есть и другие мнения.

Я точно понимаю, что в рознице продукт, сам магазин, себя и рекламирует. А отдельно реклама не добавляет ценности нашему продукту. Если речь про розницу. В ювелирке, в товарах премиального потребления, возможно, добавляет.

— Проверки были. Были истории, когда в каком-то городе мы всерьез бодались с правоохранительными органами. Хорошо, что за счет большой массы, если ты в каком-то одном городе с кем-то бодаешься, у тебя есть ресурс бодаться до бесконечности. Мы не платили взяток никогда. Не искали крыш и договоренностей, а просто тупо работали по закону. Я выучился на юриста.

Про Партию Роста и политику

— У нас вся существующая политика сейчас в стране не всерьез. Но хочется цепляться за пусть и иллюзорные возможности, хоть за что-то. Не могу не участвовать. Уверен, для того, чтобы страна развивалась нормально, мы должны участвовать в общественной жизни.

Я считаю, что мне правильнее оставаться на предпринимательской позиции, а не политической. Идея, что крупный предприниматель идет в политику, — не очень правильная штука. Политикой должны заниматься профессиональные политики. Это не моя траектория.

Почти все, кто у нас обладают большими компетенциями в политическом плане и умеют с этим делом работать, сейчас либо уехали из страны, либо сидят. Так что [членство в Партии Роста] это искусство возможного. В нынешней ситуации хотя бы это можно сделать. Все равно это какое-то объединение, какая-то дискуссия и гражданское участие в том, что происходит в стране. Это слабое подобие политической жизни. Я не могу сказать, что раз это не по-настоящему, то «не доставайся же ты никому». Это неправильно.

Человек — социальное существо, которое живет в своих мифах, в своих представлениях. Для России, на мой взгляд, это особо актуально.

Я бы начал с муниципальной реформы. Попытался бы изменить соотношение полномочий и ресурсов, которые тратятся на федеральном уровне и местном. Я бы новую земскую реформу сделал. Это не просто механическое перераспределение, а реформа, которая чуть сложнее. Самая важная история зарыта здесь.

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