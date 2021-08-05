Реновация в чистом поле. Власти определились с первой территорией комплексного развития

Под застройку отдадут участок почти в 255 га в районе села Черданцево близ Сысерти. Сейчас здесь просто поле. В планах — строительство малоэтажного поселка.

Объявление о реализации огромного участка в Сысерстком районе Свердловской области появилось на сайте «Дом.РФ». Эта компания распоряжается федеральными землями. Согласно информации, размещенной на сайте, реализовать участок планируется в первом квартале 2022 г. по договору комплексного развития территорий (КРТ).

В отношении указанного участка есть утвержденная документация по планировке территории. Его реализация предполагается с использованием разных инструментов, в зависимости от назначения каждого участка после межевания (аренда, продажа, аренда для комплексного освоения). Например, по итогам межевания часть территории общего пользования с объектами местного значения может быть передана в муниципалитет, земельный участок под многоквартирную застройку — реализован «Дом.РФ» на аукционе за долю, — цитирует 66.RU пресс-службу «Дом.РФ».

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят в Екатеринбурге в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. В частности заново застраивать и развивать можно территории, на которых находятся;

малоэтажные (до 5 этажей) дома 1970 года постройки и ранее;

дома без централизованных сетей;

деревянные дома, износ которых оценивается в 60% и выше;

дома, капремонт которых будет стоить дороже, чем расселение.

Взамен сносимого жилья собственникам должны предоставить либо жилье аналогичной площади, либо денежную компенсацию.

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков считает, что закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению». При этом застройщики изначально высказывали сомнение в эффективности такого механизма. В часности, президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников высказывал мнение, что для запуска КРТ необходимо больше работать именно над процедурой голосования жителей.

При этом, как уже писал DK.RU, власти всячески открещиваются от понятия «реновация», которым сами чиновники изначально называли процесс обновления жилищного фонда региона. Михаил Волков пояснял, что программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая планируется в Свердловской области, до сих пор предполагала лишь снос малоэтажного ветхого жилья.