«Если человек не создает себе финансовую подушку на старость, он обречен на нищету»

«Ко мне часто приходят с вопросом: есть свободные деньги, куда мне их вложить? Как можно дать совет человеку, когда ты не понимаешь, для каких целей он откладывает?» — Николай Берзон.

Николай Берзон, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики:

— Какая привычка должна закрепиться у человека с первой зарплаты? Своими личными финансами надо управлять. То, что зарабатываешь, надо делить на три части. Первая часть — текущий капитал, те деньги, которые обеспечивают текущее потребление тебе и твоей семье. Вторая часть — страховой или резервный капитал. Обычно эксперты рекомендуют отчислять 5-10% от заработка. Как только резервный капитал станет равен трехмесячной сумме потребления, надо остановиться — бессмысленно накапливать больше. Дай бог, чтобы с нами ничего не случилось, чтобы всегда была работа, чтобы мы не болели. Тогда этот резервный капитал просто сохранится.

Третья часть капитала любого человека самая важная — инвестиционный капитал. Вам сложно представить, что когда-нибудь вы выйдете на пенсию. Но по себе могу сказать, что это случается абсолютно неожиданно: все было хорошо, а тут раз, и подходит возраст. Если человек не создает себе финансовую подушку на будущую старость, он обречен на нищенское существование. Человек должен сам заботиться о своем финансовом будущем.

Весь смысл магистерской программы, которую мы ведем, — чтобы выпускник ВШЭ выходил во взрослую жизнь с пониманием того, что он сам отвечает за свое финансовое благополучие.

Схема такова: сначала с каждой зарплаты по 5-10% откладываем в резервный капитал. Когда накопили его и сумма освободилась, примерно столько же начинаем откладывать в инвестиционный капитал.

Если человек, даже ничего не откладывая, не может дотянуть до следующей зарплаты, значит, или у него маленькая зарплата и ему нечего откладывать, или он просто не умеет управлять своими финансами.

Особенно это касается женщин. Эмоциональные покупки: пошла в магазин за одним, а тут еще что-то, и так далее — знаю по своей жене. Поэтому свою психологию, эмоции надо как-то перебороть и тратить деньги разумно.

Мы анализировали зарплаты выпускников экономического факультета Высшей школы экономики. После окончания магистратуры зарплаты вполне конкурентоспособные: стартовые — в районе 120-130 тыс. руб., а года через три — человек должен себя проявить — она увеличивается еще процентов на 30%. Для того чтобы сохранить такой же уровень потребления, как у себя 30-летнего, когда после 65 лет выйдешь на пенсию, надо откладывать в районе 10%. В принципе, это абсолютно подъемно.

Никаких кредитов

Я считаю, что единственный вид кредита, который человек имеет право брать, — это ипотека. Потому что, чем брать потребительский кредит под очень высокие проценты на покупку какой-то аппаратуры и так далее, лучше подкопить и потом купить эту вещь, не переплачивая в пользу банков. А ипотечный кредит сегодня вполне оправданная вещь, особенно когда дают льготную процентную ставку в районе 6,5% (7% с 1 июля 2021 г.), а остальное доплачивает государство.

Надо сравнивать: если у молодой семьи нет жилья и они вынуждены снимать квартиру, то в большинстве случаев размер арендной платы сопоставим с суммой, которую ежемесячно платишь по кредиту. Ипотеку гасят аннуитетными платежами: одна часть — проценты, другая — тело кредита. Эти две вещи (ипотека и аренда) сопоставимы. Но ты платишь аренду 20 лет и все равно не будешь собственником жилья. А при погашении ипотеки через 10-15 лет жилье переходит в твою собственность, и ты можешь распоряжаться им как угодно.

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Что выгоднее: быстрее закрыть кредит или все равно откладывать капитал? Если есть возможность быстрее закрыть кредит, конечно, надо этим воспользоваться. Зачем переплачивать банкам по процентам, если можно погасить кредит досрочно и откладывать сэкономленные деньги на будущую старость?

Какие ошибки люди чаще всего допускают, когда начинают распоряжаться своими личными финансами? Когда человек, не соизмеряя свои доходы и расходы, поддаваясь эмоциям, покупает вещь, которая потом оказалась абсолютно ненужной. Во-первых, надо обуздать свои эмоции. Во-вторых, ко мне часто приходят с вопросом: «Николай Иосифович, у меня есть свободные деньги, куда их вложить?». Как можно дать совет человеку, когда ты не понимаешь, для каких целей он откладывает?

Преподаватель нашего университета, филолог, изумительная женщина, говорит при встрече:

— Как хорошо, что я вас увидела! Куда вложить деньги?

Спрашиваю, зачем, на какой срок.

— Мы с мужем копим на автомобиль, через год сумма накопится и мы его приобретем, а куда вложить деньги на этот год?.

— На мой взгляд, раз деньги потребуются через год, лучший вариант — идите в Сбербанк, ВТБ, положите деньги туда. Это надежно, гарантированно, без каких-то потрясений.

— Так там же маленькая доходность!

— Да, зато надежная. Всегда есть соотношение надежности и риска. Там, где надежно, маленькая доходность.

— А в акциях же можно заработать больше?

На свою будущую пенсию, до которой копить еще 25-30 лет, я бы, конечно, посоветовал вложиться в акции. В какой-то год они растут, в какой-то падают, у акций есть волатильность. Все эти кризисы приходят и уходят. Конечно, на цене акций кризисы отражаются, но все это на длительном интервале отыгрывается. Иметь среднегодовую доходность в районе 10% — более чем достаточно, чтобы накопить на будущую старость. Многолетние инвестиции в акции — это самый доходный инструмент.

Но у любого человека при накоплении на будущую старость должен быть портфель. Какая-то его часть должна лежать в акциях, и эта часть может быстро расти и быстро падать. Вторая часть портфеля должна быть спокойная, консервативная — это облигации, государственные или корпоративные. Потому что иногда бывают такие ситуации, что необходимо срочно выдернуть из портфеля часть средств для каких-то крупных приобретений: например, вы решили построить дачу или отдать ребенка учиться.

Поэтому лучше продать часть облигаций: они тоже растут в цене и падают, но волатильность там на порядок ниже. Поэтому при необходимости выдернуть некоторую часть облигации — очень хороший инструмент.

Обезличенный металлический счет — наверно, подходящий инструмент, если вы верите в золото, что цены на него будут расти. Мы с конца 90-х ведем программу MBA для собственников [бизнеса] и помню, как на одной из программ ко мне подошли два человека и спрашивают, будет ли цена на золото расти. А я не специалист по золоту, отношусь к нему спокойно. Спрашиваю: «А что вас волнует, вы какие-то накопления делаете?». Нет, у них ювелирная фабрика, и цена на золото, безусловно, имеет значение. И с ужасом в глазах говорят: «Вы посмотрите, два года назад золото стоило $370, а сегодня уже $450!». Это конец 90-х. Прогноз ВТБ на 2024 г. — $3000 (за унцию).

Но я не могу под этим подписаться. Наверно, любители золота, если они хотят ощущать себя владельцами слитков, могут вложить в него часть своих инвестиций, а потом смотреть, что происходит с ценой на золото, растет ваша инвестиция или нет.

Диверсификация инвестиций обязательна. Если вы будете вкладываться в облигации или акции американских компаний — они уже торгуются в долларах, это валютные вложения, и с этой точки зрения вы защищены от обесценивания рубля.

Как вести бюджет

Вы начинаете судорожно вспоминать: где же я и сколько потратил, куда делись деньги? Как говорят, они уходят сквозь пальцы как песок. А когда все записано, вы начинаете думать: зачем я покупала эту кофточку?

Как правило, мужчины ведут бюджет более рационально. Да, они тоже любят тратить. Глядя на расходную часть бюджета, вы для себя можете выявить, какие траты в вашей семье у мужчин и женщин, вместе посидеть и проанализировать — вы наверняка найдете что-то лишнее. Я, к сожалению, не записываю каждую свою трату.

Национальное агентство финансовых исследований выявило, что менее 20% российских семей ведут семейный бюджет. Много это или мало — надо всегда найти, с чем сравнивать. В Америке более 50% семей ведут бюджет. Вот и сравните: 20% и 50% — совсем другая финансовая культура.

Часто говорят, что это нудно, скучно, неинтересно… Лично я не веду (семейный бюджет). Жена ведет: мне удается ее убеждать. Для нее это определенная информация, потом мы рассматриваем, выявляем излишние траты, от которых можно было отказаться. Вести семейный бюджет, записывая свои доходы и расходы, абсолютно целесообразно. Встречать пенсию на яхте с шампанским — французы называют это «серебряная старость». Не какая-то скучная и болезненная, серая старость, а серебряный возраст, серебряная экономика.

Итог:

Когда начинаете зарабатывать — откладывайте 5-10% каждый месяц. Если не хватает денег, чтобы откладывать, делайте так, чтобы зарабатывать больше;

Ведите семейный бюджет;

Задумайтесь о том, чтобы инвестировать остающиеся деньги.

Текст написан на основе видеоинтервью Николая Берзона на YouTube-канале ВШЭ

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