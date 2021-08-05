Прокуратура обязывает уральских чиновников провести оценку лесов. Но денег на это нет
Свердловский Арбитраж удовлетворил иск прокуратуры, которая обратилась в суд с требованием обязать региональное минприроды провести работы по «организации лесного фонда, учету и изучению лесов».
Пока лесоустройство — так называется весь комплекс работ, связанных с орсганизаей и описанием лесного фонда, его оценкой — в обязательном порядке необходимо провести на территории двух крупных лесничеств: Сысертского и Нижнесергинского. Еще два иска, касающиеся Нижнетагильского и Невьянского лестничеств, находятся на рассмотрении в суде, пишет «Ъ-Урал».
В своем заявлении надзорное ведомство указало, что комплексная оценка лесов и определение их границ на территории региона не проводились последние 20 лет — это отрицательно сказывается как на состоянии лесов, так и на лесопользовании. Предприниматели, которые хотели бы арендовать участки, не могут этого сделать или же получают недостоверные сведения о состоянии лесов на арендуемых территориях, что в итоге сказывается на реализации их бизнес-планов. Для муниципалитетов отсутствие необходимой оценки лесов также плохо.
Огромные проблемы у муниципалитетов, которые вынуждены как-то планировать свою хозяйственную деятельность, предоставлять участки под сельхоздеятельность, под жилищное строительство. Иногда после предоставления участков выясняется, что часть участка покрыта лесом, хотя таких сведений в публичной кадастровой карте нет. У нас идут суды по этим вопросам,— цитирует «Ъ-Урал» главу Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских.
В суде представители минприроды заявили, что не выполняют необходимые работу из-за отсутствия средств.
Деньги должна выделять федерация. Однако в 20162-2021 г. субвенция на эти цели из федерального бюджета не было, — пояснили в минприроды.
Суд эти аргументы отклонил, поскольку министерство не смогло предоставить документальное подтверждение.
Отметим, согласно статье 8 Лесного кодекса России, «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». Однако полномочия по управлению ими, в том числе лесоустройство, были переданы регионам — с оговоркой. что проводить работы будут за счет средств федерального бюджета. Поскольку денег на эти цели выделяется мало, на сегодня актуальные сведения есть не более чем по 16% лесов РФ.
Как ранее рассказывал DK.RU в июле 2021 года, Константин Лашкевич, генеральный директор RFP Group (одна из структур Романа Абрамовича) предложил приватизировать 2-3% территории лесов в России, чтобы реализовать на них модель интенсивного лесопользования.
Необходимо дать возможность приватизировать земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю, — заявил Лашкевич.
В Конституции Российской Федерации указано, что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством, — приводил Dk.RU ответ федерального министерства одному из российских информагентств.