Прокуратура обязывает уральских чиновников провести оценку лесов. Но денег на это нет

Свердловский Арбитраж удовлетворил иск прокуратуры, которая обратилась в суд с требованием обязать региональное минприроды провести работы по «организации лесного фонда, учету и изучению лесов».

Пока лесоустройство — так называется весь комплекс работ, связанных с орсганизаей и описанием лесного фонда, его оценкой — в обязательном порядке необходимо провести на территории двух крупных лесничеств: Сысертского и Нижнесергинского. Еще два иска, касающиеся Нижнетагильского и Невьянского лестничеств, находятся на рассмотрении в суде, пишет «Ъ-Урал».

В своем заявлении надзорное ведомство указало, что комплексная оценка лесов и определение их границ на территории региона не проводились последние 20 лет — это отрицательно сказывается как на состоянии лесов, так и на лесопользовании. Предприниматели, которые хотели бы арендовать участки, не могут этого сделать или же получают недостоверные сведения о состоянии лесов на арендуемых территориях, что в итоге сказывается на реализации их бизнес-планов. Для муниципалитетов отсутствие необходимой оценки лесов также плохо.

Огромные проблемы у муниципалитетов, которые вынуждены как-то планировать свою хозяйственную деятельность, предоставлять участки под сельхоздеятельность, под жилищное строительство. Иногда после предоставления участков выясняется, что часть участка покрыта лесом, хотя таких сведений в публичной кадастровой карте нет. У нас идут суды по этим вопросам,— цитирует «Ъ-Урал» главу Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских.

В суде представители минприроды заявили, что не выполняют необходимые работу из-за отсутствия средств.

Деньги должна выделять федерация. Однако в 20162-2021 г. субвенция на эти цели из федерального бюджета не было, — пояснили в минприроды.

Суд эти аргументы отклонил, поскольку министерство не смогло предоставить документальное подтверждение.

Отметим, согласно статье 8 Лесного кодекса России, «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности». Однако полномочия по управлению ими, в том числе лесоустройство, были переданы регионам — с оговоркой. что проводить работы будут за счет средств федерального бюджета. Поскольку денег на эти цели выделяется мало, на сегодня актуальные сведения есть не более чем по 16% лесов РФ.

Как ранее рассказывал DK.RU в июле 2021 года, Константин Лашкевич, генеральный директор RFP Group (одна из структур Романа Абрамовича) предложил приватизировать 2-3% территории лесов в России, чтобы реализовать на них модель интенсивного лесопользования.

Необходимо дать возможность приватизировать земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешевые длинные деньги для инвестирования в эту историю, — заявил Лашкевич.

Однако Минприроды России выступило категорически против этой идеи.