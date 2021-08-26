Big Data в действии. Как МТС помогли уральскому вузу набрать студентов в бизнес-школу

Бизнес-школа УрФУ впервые набрала слушателей на курс лекций «Мастер управления компанией. Live» с помощью таргетированного обзвона. Это сократило время набора на программу на несколько месяцев.

Таргетированный обзвон отличается от стандартных «холодных» звонков тем, что список абонентов формируется на основе Big Data — обезличенного анализа данных. Это позволяет звонить с предложением только тем людям, которые уже заинтересованы в услуге. В результате увеличивается конверсия и сокращается время на поиск клиентов. Также таргетированный обзвон помогает, когда нужно выйти на новые рынки или расширить свою аудиторию. Именно это было задачей Бизнес-школы УрФУ.

Авторитет крупнейшего Уральского вуза и рекомендации бывших слушателей подобных курсов ранее обеспечивали неизменный интерес к нашей программе. Однако в этот раз мы проводим обучение дистанционно, это потребовало привлечения совершенно другой аудитории. К тому же нам было интересно самим опробовать инструменты бизнеса, которым мы обучаем своих студентов, — рассказала заместитель директора Бизнес-школы УрФУ Ольга Харламова.

Аналитику и первичный обзвон обычно берет на себя оператор Big Data, в случае УрФУ партнером стала компания МТС. Совместно с университетом аналитики компании выбрали метрики, которые с большой долей вероятности позволяют отнести человека к сегменту владельцев собственного бизнеса или наёмным руководителям, то есть тех, кого могут заинтересовать управленческие курсы. Затем МТС проанализировала обезличенные агрегированные данные своих абонентов в Уральском регионе, в том числе социально-демографические характеристики, интернет-активность и модели абонентских устройств, и выделила потенциальных слушателей курса.

На втором этапе колл-центр МТС обзвонил абонентов, попавших в выборку, и передал УрФУ список контактов тех, кто заинтересовался предложением. В результате университет сразу получил «горячую» базу. Важно, что скрипты для специалистов колл-центра МТС разработала совместно с университетом:

Специалисты колл-центра работают по скриптам, установленным заказчиком, т.е. сценарий разговора предлагает сам клиент. Для чего это делается? Заказчик хорошо знает свой продукт, его особенности, знает, как заинтересовать аудиторию, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

На всех этапах выборки потенциальных слушателей Бизнес-школы УрФУ данные абонентов МТС оставались обезличены. И лишь те абоненты, кого заинтересовало предложение оператора call-центра, по желанию могли назвать своё имя. Из 7800 сделанных абонентам предложений, 24 были приняты, что для такого дорогостоящего продукта, как бизнес-обучение, считается очень хорошим результатом.

Благодаря тому, что мы связывались именно с теми, кто уже заинтересовался нашей программой, мы укомплектовали курс в два раза быстрее, — отметила Ольга Харламова.

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