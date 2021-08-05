Где самое длинное 5-этажное здание? В Екатеринбурге появился новый туристический маршрут

В Екатеринбурге отмечают День строителя открытием нового туристического маршрута «Живые дома Урала». В этом году маршрут создан СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) в Юго-западном районе.

Жители города и туристы могут прогуляться по маршруту «Живые дома Урала» самостоятельно, виртуально или реально, с аудиогидом, из 60-х годов в 80-е годы прошлого столетия. Каждый из кварталов района стал музейной витриной, которая выполнена в экспериментальной манере. Горожанам и гостям уральской столицы будет показана история высотного домостроения Екатеринбурга и примеры построек, аудиогид расскажет об именах и биографиях конкретных строителей, о технологиях возведения жилья.

«Мы хотим, чтобы жили имена тех строителей, кто создает комфорт нашей жизни. Отсюда название нашего маршрута. Маршрут позволяет увидеть город с необычной стороны, ведь о строителях и технологиях строительства известно мало — во время экскурсий нам, в основном, говорят об архитекторах. Безусловно, во время самостоятельной пешей экскурсии в Юго-западный можно посетить 25 объектов, где будет интересно узнать, каким образом огромный торфяник строители превратили один из самых развитых районов города? Как Борис Ельцин смог смонтировать 75-квартирный дом за пять дней? Где, как и за какую зарплату строители возвели самое длинное 5-этажное здание в Екатеринбурге, первые свердловские девятиэтажки, двенадцатиэтажные и шестнадцатиэтажные дома с применением необычного декора? Мало кто знает, почему для строительства медгородка использовали взрывчатку и за какие строительные новации наши строители получили золотую медаль на выставке достижений в Москве?», — рассказывает Денис Снетков, заместитель директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей».

Напомним, маршрут для самостоятельного путешествия «Живые дома Урала» создается СРО УОС уже несколько лет. Уникальность проекта в том, что в интерактивных картах на каждом здании отмечены истории и биографии строителей. В маршрут «Живые дома Урала» вошли 150 зданий в шести городах Урала. Маршрут попал в книгу рекордов России как самое длинное путешествие, связанное с историей дореволюционного и современного строительства. Последние три года проект «Живые дома Урала» прирастает целыми микрорайонами: маршрут проложен по Пионерскому поселку с аудиогидом, по Втузгородку с аудиогидом.

Подробнее о новом маршруте можно узнать здесь.