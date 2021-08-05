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Алексей Пьянков не смог доказать суду незаконность обысков в своем доме

Алексей Пьянков не смог доказать суду незаконность обысков в своем доме
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: архив DK.RU

Свердловский областной суд утвердил вынесенное ранее решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о законности проведенных следственных мероприятий. «Дело не требовало промедления», — пояснил суд.

#КОРРУПЦИЯ#СУДЫ#НОВОСТИ

Свердловский областной суд рассмотрел ходатайство адвокатов  экс-главы регионального министерства  по управлению госимуществом Алексея Пьянкова, которые требовали признать незаконным проведение обысков в квартире их подзащитного. В качестве аргумента адвокаты привели тот факт, что следственные мероприятия проводились без соответствующего постановления суда, тем самым был нарушен уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее Ленинский районный суд уже вынес решение по этому делу, встав на сторону следствия. В постановлении суда говорится, что следствие провело обыск 9 июня в связи с «обстоятельствами, не терпящими отлагательств». Следователь по особо важным делам четвертого следственного управления ГСУ СКР уведомил суд об обысках через два дня — 11 июня. Свои действия следователь объяснил тем, что «промедление могло повлечь утрату доказательств».

При обыске в квартире Алексея Пьянкова были изъяты три мобильных телефона, три iPad, MacBook, денежные средства на сумму 555 тыс. руб. и другие предметы.

В исключительных случаях, когда ввиду необходимости безотлагательного проведения обыска в жилище получения судебного решения не представляется возможным, следователь вправе его провести на основании своего постановления,— говорится в постановлении суда.

Также там разъясняется, что следователи провели обыск сразу после получения информации о том, что в доме экс-главы МУГИСО могут находиться предметы, «имеющие значение для уголовного дела».

Суд принимает во внимание, что в случае более позднего проведения настоящего следственного действия интересующие следствие предметы могли быть уничтожены. Проведение обыска не терпело отлагательств,— установил суд (цитата по «Ъ-Урал»).

Это решение представители Пьянкова обжаловали в суде высшей инстанции. Однако областной суд решение районного утвердил.

Напомним, Алексей Пьянков попадает во внимание следственных органов уже не в первых раз. В 2016 г. он уже становился фигурантом уголовного дела о коррупции. Как рассказывал DK.RU, Пьянкова и его заместителей обвинили в получении взятки в размере 31,5 млн руб. и покровительстве выкупу по завышенной цене объектов недвижимости под предлогом подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу-2018. Алексей Пьянков провел два месяца в СИЗО, потом находился под домашним арестом и был отпущен под залог в 2 млн руб. 

В феврале 2018 г. дело экс-министра передали в суд, который длился более года. В апреле 2019-го один из ключевых свидетелей по «делу МУГИСО» Константин Никаноров признался в том, что дал «заведомо ложные показания» в отношении экс-главы Мингосимущества, сообщал DK.RU. В итоге дело развалилось. Однако в марте 2021 г. представители правоохранительных органов  провели следственные действия в БЦ «Тургенев», которые могут быть связаны с преступным эпизодом, касающимся Алексея Пьянкова. В рамках того же расследования проходили и следственные действия в июне 2021 г. Как писал DK.RU, следователи подозревают, что выделение земельного участка для строительства бизнес-центра шло с нарушениями, присутствовали факты коррупции.

Здание на Тургенева, 18 построили на месте объекта культурного наследия (ОКН) — дома Крылова. Сам ОКН был практически разрушен, и в 2014 г. его начали восстанавливать. В итоге к небольшому двухэтажному сооружению пристроили новый бизнес-центр.

Отметим, когда экс-чиновник еще был фигурантом уголовного дела, совет директоров «Облкоммунэнерго» принял решение утвердить его в должности председателя совета директоров компании. Одновременно стало известно, что экс-министр был назначен заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ Свердловской области.

В начале мая губернатор Свердловкой области Евгений Куйвашев включил Пьянкова в оргкомитеты двух крупных спортивных событий, которые пройдут в Екатеринбурге, — Универсиады-2023 и саммита «СпортАккорд». Над подготовкой саммита вместе с Пьянковым будут работать заместитель губернатора Александр Высокинский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов — они включены в состав оргкомитета тем же распоряжением губернатора, что и Пьянков.

Автор: Инна Вейн
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