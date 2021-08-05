«Оказаться в числе лучших равно потеряться в толпе. Стремиться нужно к другому». Мнение

Заниматься с репетиторами в год окончания школы или тратить часы на интересное ребенку, но не практичное хобби? Конечно, второе. Все логично и легко объясняется.

Известный блогер и писатель Джеймс Алтучер уверен, что просто быть лучшим — еще не показатель успеха.

Он рассказывает о том, что его дочь сдала на водительские права на гоночный автомобиль, так как любит гонки, и сумела поступить сразу несколько в колледжей. Но он посоветовал ей не ходить туда учиться. Почему?

Я против высшего образования как раз потому, что оно у меня есть. И стараюсь обойтись без когнитивных искажений, основанных на том, что сам когда-то что-то делал.

Но суть не в достоинствах высшего образования.

Вот почему я хотел, чтобы она научилась водить гоночный автомобиль перед поступлением. Сколько детей из штатов Нью-Йорк-Пенсильвания-Коннектикут-Нью-Джерси поступают в колледж? У кого из этих детей хорошие оценки, кто из них занимается спортом или другой внеклассной деятельностью, кто может написать хорошее сочинение? Все.

Никто не заметит разницы. Их заявки выглядят одинаково. Они фотокопии друг друга. Они клоны, жаждущие выиграть в рулетку при поступлении в университет.

Небольшие отличия в набранных вступительных баллах не заметит никто.

Энди Уорхол был великим художником. Я не говорю о его банках с супом «Кэмпбелл» или о диптихе Мэрилин. До этого. Когда он действительно рисовал. Он был лучшим иллюстратором того времени. Были и другие хорошие иллюстраторы, но никто не мог сравниться с ним. И знаете что? Никого это не интересовало.

Он был рядовым «рисовальщиком» в рекламной индустрии. Мало кто может сказать, что один человек рисует на 20 или даже на 50% лучше, чем другой. Я точно не могу.

Уорхолу нужно было быть «единственным», чтобы стать известным художником. Не просто лучше кого-то другого. Моя дочь Лили должна быть «единственной», чтобы учиться в университете.

У меня были плохие оценки в школе. Я нормально сдал выпускные экзамены. И не ходил на внеклассные занятия. Но я был «единственным». Я играл в шахматы. Другие дети тоже играли. Я был чемпионом своего штата по шахматам в средней школе. И когда пришел на собеседование, то все время потратил на то, чтобы объяснить моему интервьюеру нюансы матча Тайманов-Фишер 1971 г., который, по совпадению, он изучал.

Когда я пытался устроиться на работу программистом в HBO, то провалил собеседование. Я понятия не имел, как программировать для Macintosh и ничего не понимал в сетевом программировании. Я не знал ничего. Но при этом был «единственным». Оказалось, что группа, в которую я подал заявку, каждый день соревновалась с другой группой, играя в шахматы. И я получил работу.

Если вы делаете не то, что любите, а то, что позволит поступить в школу, стать знаменитыми или заработать деньги, вас ждет провал.

Любое занятие, которое стоит того, чтобы в нем разобраться, очень сложно и очень неприятно. Учиться сложно. В самом начале обучения вы допускаете много ошибок, и это неприятно: проигрываете автомобильные гонки или теннисные матчи, люди думают, что ваше искусство — ерунда, а стендапы не смешны. Вы проигрываете шахматные партии.

Обида от поражения мешает росту. И нужно очень любить свое дело, чтобы возвращаться к нему после множества неудач.

На занятиях по вождению гоночных автомобилей моя дочь была «единственной». На этих занятиях не было ее сверстников. Когда сотрудники приемных комиссий получали заявления моей дочери, я точно знаю, что они попадали в особую стопку. В стопку «исключительных», а не в общую кучу, из которой комиссия должна выбрать лучших.

Энди Уорхол хотел стать «единственным». Но это была даже не его идея. Его подруга, Мюриэл Лэтоу, почти полушутя посоветовала ему нарисовать баночки для супа Кэмпбелла. Она не была художницей. Она была дизайнером интерьеров. И ей нравился суп.

Уорхолу понравилась эта идея. Он заплатил Лэтоу $50 за эту идею, чтобы официально считать ее своей. По сегодняшним деньгам это составило бы около $300.

Одна из его оригинальных картин с банками для супа недавно была продана за $32 млн. Он был «единственным».

Моя дочь — лучшая ученица? Я понятия не имею. Но она определенно из категории «исключительных». В особенности, если продолжит заниматься гонками. Вот тут-то и вступает в дело любовь.