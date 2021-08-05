«Xsolla не для вас». 150 сотрудников ИТ-компании уволили по электронной почте

Громкий скандал с массовым увольнением сотрудников: собственник Xsolla принял такое решение на основе анализа Big Data. Десятки компаний, включая Альфа-банк и МТС, позвали «бездельников» на работу.

Необычное использование новых технологий продемонстрировал владелец ИТ-компании Xsolla Александр Агапитов. Накануне 150 сотрудников получили от Агапитова «письма счастья», в которых бизнесмен сообщал о том, что проанализировал рабочую активность с помощью технологий Big Data и признал их малопродуктивными.

Увольнение затронуло работников в США и России, причем основная доля сокращений пришлась на офис в Перми.

Скан письма был опубликован одним из уволенных сотрудников в Twitter. Пользователи начали активно обсуждать текст и стиль послания:

Вы получили это письмо, потому что моя команда big data проанализировала ваши активности в Jira, Confluence, Google-почте, чате, документах, дашбордах и пометила вас как «невовлеченные» и «малоэффективные сотрудники». Иными словами, вы не всегда присутствовали на рабочем месте тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю: Xsolla не для вас, — говорится в письме Агапитова.

На письмо предпринимателя отреагировала известный эксперт по HR Алена Владимирская, посоветовав сотрудникам Xsolla обратиться в суд.

Анализировать личные профили и данные, выходящие за спектр рабочих систем, работодателю незаконно (как я понимаю, у части людей трекались личные компы, потому что люди работали на удалёнке на своей технике). Особенно если ты крупная международная компания и рвешься к высокой оценке и публичности, — отметила Владимирская на своей странице в Facebook.

Поступок Агапитова так же вызвал негодование у других работодателей, соответствующие посты появились в соцсетях. Так, поддержать уволенных специалистов решил Альфа-банк.

Главное — так не работает! Биг-дата — супер, но и ей надо уметь пользоваться, — написали smm-специалисты Альфа-банка. — Любите сложные задачи, но не любите отвлекаться на утомительные чаты и конференц-колы? Раздражает, что начальство оценивает вас по скорости клацанья по клавиатуре, а не по результатам? Тогда нам есть, о чем поговорить. Удаленка, доверие и минимум бюрократии.

Руководитель отдела по подбору персонала Ольга Полковникова Райффайзенбанка так же выразила сомнение по поводу эффективности методов Агапитова:

Наша работа строится на доверии, а не на контроле, и каждый сотрудник может сам выбирать, как ему достигать поставленных целей. Будем рады видеть в нашей команде профессионалов, которым близок такой подход.

Более чем в 500 комментариях под статьей об увольнении на профильном сайте VC.RU с предложениями вакансий отметились ИТ-директор Dodo Brands Александр Андронов, представители МТС, «Ленты», Selectel и десятки других компаний.

Xsolla основана в Перми 15 лет назад (первое название компании — 2Pay). Компания создает биллинговые решения, позволяющие разработчикам и издателям игр принимать платежи от геймеров со всего мира. Выручка компании в 2020 г. составила $67 млн (рост год к году — 75%), EBITDA — $33 млн (+50%).

Ранее DK.RU рассказывал о скандальной рекламе сети магазинов «Вкусвилл», которая под давлением традиционалистов удалила пост с однополой парой. Само появление этой рекламы в компании назвали «проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».