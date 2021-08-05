Практический подход к экологии как один из шагов к комплексному развитию территорий

«Долгое время тема экологии и строительства жили отдельно друг от друга. Сегодня пришло понимание: невозможно говорить о комфортной городской среде, когда есть проблемы с окружающей средой».

Александр Трофимов, генеральный директор ООО «Инженерная группа ПЛАНА», вошел в число финалистов федерального конкурса «Лидеры строительной отрасли» с проектом, касающимся строительства и эксплуатации водоочистных сооружений на территории Российской Федерации. Почему именно эта тема, какие проблемы в этой сфере сегодня наиболее актуальны, что можно сделать для их решения — об этом Александр рассказал DK.RU.

О конкурсе «Лидеры строительной отрасли России» Конкурс был объявлен в целях реализации поручения президента РФ по развитию системы подготовки профессиональных кадров. Организаторами выступили Всероссийский центр национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ, Национального объединения строителей, СРО «Уральское объединение строителей», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ДОМ.РФ, Сколково, Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Конкурс поможет сформировать резерв управленческих кадров в сфере строительства. Победителей ждет трудоустройство в ДОМ.РФ, повышение квалификации в Московском государственном строительном университете и других вузах.

Для начала расскажите немного о конкурсе: почему решили участвовать, как дошли до финала?

— О конкурсе «Лидеры строительной отрасли» я узнал из рассылки СРО «Строители Свердловской области». Это своеобразный аналог конкурса «Лидеры России», только в конкретной сфере. Мне стало интересно: кто будет участвовать, какие темы сегодня волнуют моих коллег. В оргкомитет поступило порядка 10000 заявок, участники со всей России.

Неплохая конкуренция! В число финалистов попало ровно в 100 раз меньше. Борьба была жесткой?

— Отборочные этапы конкурса проходили в дистанционном формате — с наставниками и другими участниками мы общались в режиме видеоконференции, все было вполне дружелюбно. После одобрения заявки вторым этапом было прохождение тестирования по оценке управленческих навыков. В полуфинал вышли 225 человек, девять из них представляли компании Свердловской области. Для выхода в финал нужно было подготовить и защитить свой проект по проблеме, которую участник видит как одну из наиболее актуальных для современной строительной отрасли в России. Моя работа касалась строительства и эксплуатации канализационных водоочистных сооружений на территории Российской Федерации.

Почему именно эта тема?

— Я уже восемь лет возглавляю компанию «Инженерная группа ПЛАНА», которая работает именно на этом рынке: мы занимается проектированием, производством, поставкой и запуском очистных сооружений. Причем работаем во всех сегментах — от очистки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков до систем очистки питьевой воды для предприятий и в населенных пунктах. Среди наших клиентов крупные компании нефтегазовой отрасли — «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «НОВАТЭК», «Лукойл» и другие. Принимала компания участие и в крупных проектах по обеспечению энергонезавимости республики Крым — наше водоочистное оборудование установлено на Таврической ПГУ-ТЭС в Симферополе и Севастопольской (Балаклавской) ПГУ-ТЭС.

В городе Салаир Кемеровской области мы построили современные канализационные очистные сооружения: прежние были запущены еще в начале 70-х гг. прошлого века и уже давно выработали свой ресурс. Наверное, именно опыт выполнения этих проектов и подтолкнул меня к теме моего проекта в конкурсе

Что именно вы предложили?

— В первую очередь я сформулировал проблему. Возраст очистных сооружений в большинстве российских городов превышает 40 лет. Они давно нуждаются в модернизации, увеличении мощностей, внедрении новых «гибких» технологий. И руководство страны прекрасно это понимает. С 2006 года в РФ действуют несколько федеральных целевых программ и проектов, в рамках которых выделяются деньги на реконструкцию и строительство новых очистных. И эти работы ведутся. Но при этом нет какой-то единой системы, единого банка, в котором аккумулировались бы знания о наиболее эффективных технологиях очистки и эффективных типовых решениях.

Каждый проектный институт при разработке использует свои наработки, а чаще ориентируется на оборудование конкретного поставщика, что при отсутствии сравнительной базы и квалифицированной экспертной оценки создает возможности для злоупотреблений. К примеру, сооружения канализации одной и то же производительности могут стоить в одном регионе 130 млн руб., а в соседнем — уже 450 миллионов!

Есть и такие случаи, когда очистные вроде бы построили, но ввести их в эксплуатацию не могут: за то время, пока вели проектирование, проходили экспертизу, строили, изменились исходные параметры стоков, на которые ориентировались проектировщики, и теперь ранее выбранная технология просто не работает либо оборудование безнадежно устарело. И это при том, что в мире давно существуют адаптивные способы очистки, которые не столь критичны к изменению входных параметров. Тем более, что мы работаем в условиях одних из самых жестких нормативов очистки сточных вод в мире

Проблем, получается целый комплекс. И как, по-Вашему, это надо решать?

— На первом этапе я предложил провести независимый аудит всех очистных сооружений, построенных за последние 5-10 лет, выявить лучшие практики и самые эффективные технологии по степени очистки и по эксплуатационным затратам, а также зафиксировать типичные проблемы внедрения и эксплуатации. На основе полученной базы создать ряд типовых адаптивных решений, которые затем можно будет тиражировать по всей стране.

Александр, а почему вообще такой странный интерес — очистка воды, стоков?

— Несмотря на кажущейся «технологический» характер вопроса, эта темя затрагивает самый широкий ряд проблем, волнующих и людей, и бизнес, и государство. Ведь это тема экологии и окружающей среды, и касается она как повышения качества жизни людей, так и нашего будущего. Крупный бизнес также сейчас также хорошо чувствует свою зависимость от решения экологических проблем.

Хорошо, что постепенно тема очистки стоков (и не только их) входит в актуальную повестку органов государственного и муниципального управления. У всех пришло понимание, что невозможно заниматься вопросом комплексного развития территорий, если не заниматься их экологией.

Поэтому я и работаю в этой сфере уже столько лет. Основная задача строительной отрасли сегодня — создавать безопасную и комфортную среду, а не просто строить очередной человеческий муравейник-высотку. Я считаю экологические проблемы наиболее острыми и актуальными сейчас и хочу применять свои опыт и знания для решения глобальных проблем нашей обычной жизни.