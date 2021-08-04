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Свердловчане вынуждены тратить на еду и коммуналку до 44% заработанного. Кредиты не в счет

Свердловчане вынуждены тратить на еду и коммуналку до 44% заработанного. Кредиты не в счет
Иллюстрация: личная страница в Facebook

Согласно официальным данным о структуре трат жителей региона, треть денег уходит на еду. Такая доля расходов на продукты — это очень много, — считает финансовый аналитик Константин Селянин.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Региональное управление статистики опубликовало сравнительные цифры потребительских расходов домохозяйств с 2011 по 2020 гг. В исследовании были учтены только средства, оставшиеся у людей на руках после оплаты налогов и кредитов.  

Ключевые выводы:

Больше всего денег свердловчане тратят на продукты. За десять лет расходы по этой статье выросли с 29,1 до 31,5%.  

На втором месте — оплата ЖКХ. В 2011 г. коммуналка «съедала» 9,7% бюджета, в 2020 г. — 12,8%.  

Расходы на здравоохранение выросли с 4,8% до 5,4%. На товары для дома — с 5,7% до 7,3%.

Зато снизились траты на транспорт (с 17% до 12,5%), связь (с 3,6% до 2,9%) и одежду и обувь (с 8,7% до 6%).

Такая доля расходов на продукты питания — это много, очень много. В европейских странах на это уходит 10% и ниже. И даже эта цифра занижена — многие россияне тратят на еду больше половины своих доходов. А подорожание продуктов в этом году еще сильнее ударило по самым бедным гражданам, — считает финансовый аналитик Константин Селянин (цитата по e1.ru).

Он подчеркивает, что стоимость услуг ЖКХ не должна расти более чем на 5% в год, но по факту это не так. Если сравнить нынешние платежки с теми, что были всего 3–5 лет назад, то увидим, что мы платим за коммуналку намного больше.

Зимние вещи люди могут позволить себе купить далеко не каждый год, а остальное — товары длительного пользования — покупается в кредит, — говорит Константин Селянин. — Абсолютное большинство населения — это люди как минимум бедные, около 13% — люди, которые просто выживают. И всего процентов тридцать можно назвать более-менее благополучными, — констатирует эксперт.

Напомним, что Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен на продукты. Так, в июле всего за одну неделю стоимость моркови выросла на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. Инфляция в регионе выше среднероссийской, констатируют в Уральском управлении Банка России и поясняют почему.

Ранее DK.RU публиковал отрывки из интервью директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко. Он рассказал, что в этом году сельхозпроизводители точно получат убытки, и это отразится на ценах а продукты.

Мы прекрасно понимаем, что с овощами будет проблема, потому что сухо, потому что картошка плохо растет. Мы в нашем хозяйстве 300 га пшеницы посеяли в этом году. Хорошие всходы были, хорошие надежды были. И вот на тебе: ни одного дождя в Камышловском районе не было практически два месяца. Конечно, это трагедия для нас всех. Поэтому засуха будет иметь для нас очень негативные последствия в этом году. Я, например, просто в растерянности от своих будущих доходов. Мы вложили очень приличные деньги, миллионы рублей, чтобы посеять хорошую пшеницу высокой сортности. Если в этом году мы соберем 9-10 центнеров с гектара, если хоть что-то вырастет, то все равно получим убытки, — такой прогноз дал Мельниченко.

Автор: Виктория Говорковская
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