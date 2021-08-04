Свердловчане вынуждены тратить на еду и коммуналку до 44% заработанного. Кредиты не в счет

Согласно официальным данным о структуре трат жителей региона, треть денег уходит на еду. Такая доля расходов на продукты — это очень много, — считает финансовый аналитик Константин Селянин.

Региональное управление статистики опубликовало сравнительные цифры потребительских расходов домохозяйств с 2011 по 2020 гг. В исследовании были учтены только средства, оставшиеся у людей на руках после оплаты налогов и кредитов.

Ключевые выводы:

Больше всего денег свердловчане тратят на продукты. За десять лет расходы по этой статье выросли с 29,1 до 31,5%.

На втором месте — оплата ЖКХ. В 2011 г. коммуналка «съедала» 9,7% бюджета, в 2020 г. — 12,8%.

Расходы на здравоохранение выросли с 4,8% до 5,4%. На товары для дома — с 5,7% до 7,3%.

Зато снизились траты на транспорт (с 17% до 12,5%), связь (с 3,6% до 2,9%) и одежду и обувь (с 8,7% до 6%).

Такая доля расходов на продукты питания — это много, очень много. В европейских странах на это уходит 10% и ниже. И даже эта цифра занижена — многие россияне тратят на еду больше половины своих доходов. А подорожание продуктов в этом году еще сильнее ударило по самым бедным гражданам, — считает финансовый аналитик Константин Селянин (цитата по e1.ru).

Он подчеркивает, что стоимость услуг ЖКХ не должна расти более чем на 5% в год, но по факту это не так. Если сравнить нынешние платежки с теми, что были всего 3–5 лет назад, то увидим, что мы платим за коммуналку намного больше.

Зимние вещи люди могут позволить себе купить далеко не каждый год, а остальное — товары длительного пользования — покупается в кредит, — говорит Константин Селянин. — Абсолютное большинство населения — это люди как минимум бедные, около 13% — люди, которые просто выживают. И всего процентов тридцать можно назвать более-менее благополучными, — констатирует эксперт.

Напомним, что Свердловская область обгоняет всю страну по росту цен на продукты. Так, в июле всего за одну неделю стоимость моркови выросла на 5%, капусты — на 8%, творога — на 4%. Инфляция в регионе выше среднероссийской, констатируют в Уральском управлении Банка России и поясняют почему.

Ранее DK.RU публиковал отрывки из интервью директора сельхозпредприятия «Галкинское» Василия Мельниченко. Он рассказал, что в этом году сельхозпроизводители точно получат убытки, и это отразится на ценах а продукты.