Екатеринбург яркий: самые оригинальные работы «Стенограффии». Выбор DK.RU

Работы российских и иностранных художников украсили город в рамках международного фестиваля «Стенограффия», который проходит в эти дни в Екатеринбурге. Как и где их увидеть?

Уральская столица принимает художников со всего мира уже в 12-й раз. Сейчас в Екатеринбурге можно увидеть 11 работ «Стенограффии». Каждая из них привлекает внимание, заставляет остановиться и вступить в диалог с самим собой.

Муралы и другие арт-объекты уже стали неотъемлемой частью города. И город хорошо реагирует на новые работы, потому что Екатеринбург уже привык к уличному искусству. Здесь работал еще Старик Букашкин, в конце 80-х он первым начал расписывать бетонные заборы, мусорные контейнеры. Потом проходил фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга». В 2010 году появился наш фестиваль. Сейчас нам уже 12 лет, мы развиваемся, делаем разные работы и своей деятельностью формируем облик города, — говорит Катерина Кизюн, пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия».

«Стенограффия» привлекает внимание не только горожан. Социально активный бизнес поддерживает фестиваль. В этом году партнером «Стенограффии» стал Контур — экосистема продуктов для бизнеса. Представители бренда не понаслышке знакомы с уличным искусством и сами участвуют в разнообразных художественных фестивалях.

Со стрит-артом мы знакомы давно: некоторые дизайнеры Контура принимают активное участие в разных фестивалях. Ребята всегда проходят отбор на общих основаниях, выигрывают конкурс портфолио — это наша особая гордость. Кстати, каждый год все дизайнеры Контура собираются вместе, чтобы проехаться по городу и посмотреть на новые работы «Стенограффии». Это стало уже традицией, — говорит Ксения Шляпина, арт-директор Контура.

DK.RU решил последовать примеру сотрудников Контура и прогулялся по городу, рассматривая новые работы участников «Стенограффии». Самые оригинальные и «цепляющие» — в подборке ниже.

Манифест свободе и несвободе

Художник: GOOZE (г. Краснодар, Россия)

Адрес: ул. 8 марта, 7



Живописный «Манифест о свободе и несвободе» представил краснодарский художник Георгий Куринов, работающий под псевдонимом GOOZE. Изображение сильной грациозной лошади появилось на торце здания по ул. 8 марта, 7. Арт-объект выполнен в пастельных оранжевых и зелёных тонах, чтобы гармонично вписываться в цветовой паттерн окружающего пространства.

Мне хочется отразить чувство, когда внутри закипает ощущение огромной свободы и хочется резко что-то поменять. Но по какой-то неведомой причине, ввиду определенных обстоятельств, ты не можешь это реализовать — как будто на месте топчешься, как мустанг, — прокомментировал свою картину автор.

Coloured talismans and the old new spells

Художник: Элиан Чали (г. Кордова, Аргентина)

Адрес: ул. 8 марта, 62

Работа аргентинского художника Элиана Чали — это подарок городу от Контура. Компания профинансировала его визит в Екатеринбург.

Увидев работы Элиана, мы сразу поняли, что именно он близок нам по духу. Сначала нас зацепила графичность и яркость работ. Но в то же время в его муралах глубокий смысл: борьба искусства с рутиной, будничностью, обыденностью. Эта работа — совместное творчество Элиана и нашей компании. Она стала яркой городской доминантой, но в ней есть незакрашенная часть. И для меня это напоминание, чтобы мы не забывали про свой город и его пространство и не уходили в этот яркий мир фантазий с головой. Надеюсь, что каждый, кто увидит ее на стене главного корпуса УрГЭУ, найдет в ней свой смысл, — продолжает Ксения Шляпина.

Концепт работы Элиана Чали идеально совпал с идеологией фестиваля, добавляет Катерина Кизюн.

Главная идея всех его работ — показать, что жизнь в городе больше, чем повседневная дорога с работы домой. И именно благодаря его абстракциям диалог между горожанами и художником может сложиться максимально удачно, — говорит пресс-секретарь «Стенограффии».

Sun is shining, weather is sweet

Художник: Roberto Ciredz (г. Каглиари, о-в Сардиния, Италия)

Адрес: ул. 8 марта, 70

Итальянский художник впервые посетил Россию, чтобы поделиться с местной публикой своей работой. Его мурал расположился на стене 12-этажного общежития Уральского института управления, филиала РАНХиГС. На нем изображен глубокий ледяной разлом, что символизирует таяние ледников в Антарктиде из-за глобального потепления.

«Пазл Урал»

Художница: Анастасия Пищугина (г. Екатеринбург, Россия)

Адрес: ул. Луначарского, 135 и Почтовый переулок, 9

Художница Анастасия Пищугина преобразила заборы в Екатеринбурге и территорию рядом с ними с помощью оберегов из проволоки. Арт-объекты художницы нацелены на пробуждение интереса у горожан к культуре родного края. Она представила на фестивале два арт-объекта в серии «Пазл Урал», которые можно увидеть на улицах Луначарского, 135 и в Почтовом переулке, 9.

На одном заборе художница поместила зверей и птиц из проволоки: ящериц, лосей и уток. На другой локации, помимо плетёных фигур, можно увидеть геометрический орнамент из светоотражающей ленты, отсылающий к финно-угорским узорам.

Свою миссию я вижу в популяризации культуры. Например, у нас в краеведческом музее стоит экспонат «Шигирский идол», самая древняя деревянная скульптура мира, и в целом Урал имеет очень богатую историю, – говорит автор работы.

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Художница: Анетта Лукьянова (Хельсинки, Финляндия)

Адрес: ул. Шейнкмана, 57

Работа финской художницы-участницы фестиваля «Стенограффия» представляет собой селфи размером с дом. На граффити изображена девушка с телефоном в зеркале. По словам автора работы, основная деталь — не лицо девушки, а ее телефон:

В этом случае сам персонаж неважен от слова совсем, это просто незнакомка, которую запечатлели делающей селфи, — говорит Анетта.

Фото: Никита Сукманов