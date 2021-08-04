Свердловские депутаты не стали отстаивать интересы металлургов перед Мишустиным

Правительство вводит экспортные пошлины на черные и цветные металлы в размере 15%. Уральские металлурги просили депутатов защитить интересы сектора. Почему те отказались, объяснила Людмила Бабушкина.

Во время июльского визита в Екатеринбург Михаил Мишустин провел закрытое совещание с участием крупнейших металлургов региона. Премьер-министр высказал недовольство низкими экспортными пошлинами на металлы. Позднее стало известно, что с 1 августа они вырастут до 15%. Кроме того, будут назначены специальные сборы.

Уральские металлурги обратились к региональным депутатам с просьбой повлиять на ситуацию. Они подчеркнули, что из-за роста пошлин доходы бюджета по налогу на прибыль организаций снизятся.

Посовещавшись, депутаты не стали просить правительство РФ об отмене повышения таможенных пошлин. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина озвучила позицию народных избранников:

Я не согласилась бы с мнением, что парламент не поддерживает металлургов. Как только поступило в адрес Заксобрания такое обращение, комитет по промышленности тут же, получив от меня поручение, рассмотрел этот вопрос. Депутаты держат ситуацию с экспортными пошлинами на отдельные виды металлов на контроле и отслеживают ее последствия, — сказала Людмила Бабушкина (цитата по Justmedia.ru).

По мнению спикера, в конечном результате промышленники были услышаны и добились разговора на федеральном уровне.

Ранее о ситуации высказался заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ивачев:

Никто прямо не говорил, но в воздухе витала мысль, что может нам с областного уровня попротивиться этим пошлинам? Хотя мне кажется, относительно области вопрос один — чтобы мы эти выпадающие доходы бюджета получили назад от федерации. Мы посмотрели анализ, примерно 160 млрд соберется в этом году в целом со всей страны. Если будут соответствующие субсидии регионам с этих сборов на те же социальные нужды, здесь в принципе я какого-то ущемления регионального бюджета не вижу. Но позиция металлургов тоже заслуживает внимания, — пояснил он.

Напомним, что перед последним заседанием созыва 2016–2021 гг. депутаты Свердловской области отчитались о доходах и имуществе семей. В тройке самых богатых оказались бизнесмены-единороссы. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина задекларировала по итогам 2020 г. 6,8 млн руб., годом ранее — 6,4 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что Игорь Алтушкин вошел в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI) — 500 богатейших людей мира. Он занял в нем 497-е место. По данным BBI, состояние главы металлургического холдинга на 2 августа 2021 г. достигло $5,86 млрд (ок. 428,6 млрд руб.). С начала года стоимость его активов выросла на $2,11 млрд. «Соседи» Игоря Алтушкина по рейтингу — «король игрушек» Франсис Чой (496-е место, $5,86 млрд) и председатель совета директоров и CEO Starbucks Говард Шульц (498-е место, $5,84 млрд).

В то же время из списка 500 богатейших людей мира выбыл гендиректор УГМК Андрей Козицын.