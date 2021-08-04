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Областная служба судебных приставов останется без крыши над головой

Областная служба судебных приставов останется без крыши над головой
Иллюстрация: yandex.ru

У управления нет своих помещений, поэтому оно арендует площади в центре Екатеринбурга, на Пролетарской, 7. Владелец здания, экс-депутат Госдумы, решил его продать, оценив в несколько сотен миллионов.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Здание было выставлено на продажу ООО «Барс» (Москва). Компанией руководит и владеет Хамит Камалов. Ранее он занимал пост заместителя директора Федеральной службы железнодорожных войск, заместителя командующего железнодорожных войск. Кроме того, был депутатом Госдумы.

Здание площадью ок. 4 тыс. кв. м. расположено в Литературном квартале, недалеко от городской набережной. Земельный участок под ним (площадь ок. 2 тыс. кв. м.) передается в аренду. Собственник рассчитывает реализовать недвижимость за 320 млн рублей. Но, похоже, пока покупателей нет.

Сотрудники управление службы судебных приставов по Свердловской области отмечают, что здание периодически выставляется на торги. Но как минимум до конца года у ведомства заключен договор аренды с владельцем и возможна его пролонгация.

Напомним, что в начале пандемии эксперты предупреждали о возможном 40%-ном падении в офисном сегменте. Тревожные настроения объяснялись тотальным переводом сотрудников компаний на «удаленку» и их нежеланием возвращаться в офисы. Однако опасения так и остались опасениями. Более того, застройщики продолжают возводить офисные площади в центре города, отмечают эксперты рынка коммерческой недвижимости.

На круглом столе, организованном DK.RU, они поделились прогнозами развития этого сегмента.

Ранее мы также сообщили, что в ближайшие 10 лет в центре Екатеринбурга построят пять новых небоскребов и три офисных здания. Объекты станут частью уже возведенного на берегу Исети квартала «Екатеринбург-Сити». Здания будут возведены в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции. Небоскребы и офисные здания займут территорию в четыре га. Общая площадь всего проекта составит почти 347 тыс. кв. м. При этом 30 % площадей проекта станет местом для жизни, 30% — для работы, и 40% — общественными пространствами для отдыха и развлечений. Строительством объектов займется УГМК-Застройщик, а финансированием — Сбербанк. Стороны заключили соглашение на международной промышленной выставке «Иннопром». Объем инвестиций — около 50 млрд руб.

Автор: Виктория Говорковская
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