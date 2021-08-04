Не переводите конфликт в ругань. Как правильно ругаться с близкими людьми

Жизнь невозможна без конфликтов. Но не все способны конфликтовать разумно и без насилия над другой стороной. А между тем молчание в ответ на претензии — почти всегда конец отношений. Советы психолога.

Конфликты нормальны. Мы можем ссориться даже с очень близкими людьми. Но как это делать правильно, чтобы не оставалось ужасного осадка или ощущения недосказанности? Автор журнала Vice провела опрос, составила список самых распространенных типов ссор и обратилась за советом к психотерапевту Розаре Торризи, пишет НОЖ.

Эксперт пояснила, что конфликт и ругань — разные вещи. Ругаются люди, считает она, когда один человек намеренно ведет себя грубо по отношению к другому. Конфликт же — ситуация не самая приятная, но «здоровая». Конфликт превращается в ругань, если партнеры начинают прибегать к ударам ниже пояса, поступают несправедливо или хамят.

Частые столкновения — не всегда проблема. Более того, они могут быть признаком того, что оба партнера могут свободно выражать свои мысли. Если вы считаете конфликты чем-то плохим или боитесь, что они свидетельствуют о несостоятельности ваших отношений, возможно, причину стоить искать в вашем воспитании:

Родители большинства из нас ссорились либо втайне (поэтому мы росли, считая, что ссориться нельзя), либо эмоционально и громко (поэтому мы боимся ссор). Я считаю, что если у вас никогда не возникает разногласий с партнером, то вы не честны с собой.

Если вы столкнулись лбами на публике, вы должны уведомить присутствующих о том, удалось ли вам прийти к какому-либо компромиссу — иначе они будут видеть только конфликт. Это особенно важно, если вы вступили в спор на глазах у детей.

«Ничего страшного, если дети видят, как вы повздорили, — считает Торризи. — Но они не должны видеть, как вы ругаетесь, потому что ругаться вообще не следует. Так или иначе, они должны быть в курсе происходящего. Пусть они знают, что вы были не согласны друг с другом, но пришли к взаимопониманию, и все в порядке».

«Мы раз за разом ссоримся из-за одних и тех же вещей»

На самом деле большинство проблем в отношениях нерешаемы. В том числе мелкие конфликты, как, например, вопрос о том, кто и когда должен выполнять ту или иную работу по дому. Они будут возникать снова и снова, потому что нельзя найти оптимальное решение раз и навсегда.

Но есть другой сорт нерешаемых проблем — они связаны с ценностями и потребностями. Отсутствие единодушия в таких вещах невозможно преодолеть при помощи краткосрочных мер.

«Каждый раз, когда мы ссоримся, это заканчивается слезами»

Люди плачут по самым разным причинам. Слезы могут быть физиологическим проявлением облегчения, способом успокоить себя или признаком душевных страданий. Поэтому тот факт, что вы плачете во время ссоры, еще не означает, что с вашими отношениями что-то не так.

«Наши ссоры очень громкие»

Громкость — не всегда причина для беспокойства, отчасти потому, что это субъективная характеристика. «Моя семья родом с Сицилии. Мы всегда говорим громко», — приводит пример Торризи.

Но громкость — не единственный признак наплыва эмоций. Даже если вы всегда говорите вполголоса, вам стоит обращать внимание на другие проявления перевозбуждения: прилив крови к лицу, повышение температуры, учащенный пульс, сжатые кулаки, резкие изменения высоты и тембра голоса. Как только вы заметили любой из этих симптомов, пора сделать перерыв.

Чтобы передышка пошла вам на пользу, нужно выполнить два условия:

Во-первых, вы должны договориться, что вернетесь к разговору. Излишние эмоции не должны служить поводом откладывать его на неопределенный срок.

Во-вторых, вы должны постараться не думать о ссоре во время перерыва. Сделайте что-то, что вас успокаивает.

«В наших ссорах много ругани и оскорблений»

Оскорбления — это признак очень нездоровых отношений. Если вы и ваш партнер часто используете нецензурную брань в повседневной речи, вам можете показаться, что в этом нет ничего страшного. Но оскорбление другого человека во время ссоры — непродуктивно. Это превращает здоровую дискуссию в конфликт.

«Один из нас часто игнорирует другого»

Полное игнорирование партнера — это очень плохая стратегия поведения. Оно часто используется для манипуляции. Это пример отказа в эмоциональной связи и разновидность мести — око за око и зуб за зуб. Такое поведение часто означает конец отношений, так как подразумевает, что один из партнеров больше не хочет заниматься решением общей проблемы.

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