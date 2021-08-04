Региональные бюджеты ОМС трещат по швам из-за ковида. Клиникам должны миллиарды

В 2020 г. свердловская система обязательного медицинского страхования выделила на лечение COVID-19 8 млрд руб. вне плана. В этом году расходы выросли. Выдержит она приход штамма дельта?

В прошлом году региональные власти направили на медицину 39,6 млрд руб. Свыше 18 млрд руб. было потрачено на борьбу с коронавирусной инфекцией. Несмотря на впечатляющие цифры, клиники еще не получили деньги за медицинские услуги в полном объеме. Им должны 2,4 млрд руб. ТФОМС обещает рассчитаться с ними до конца текущего года.

К анализу текущего финансового состояния больниц и Минздрав, и Фонд, подходят крайне обстоятельно: больницам, не имеющим резерва, все заработанные ими средства выплачиваются в срок и в полном объеме. Основная часть задолженности приходится на небольшое число финансово устойчивых медицинских организаций — клиник, которые к началу 2020 года сформировали значительные остатки на счетах ОМС», — сообщили ЕАН представители ТФОМС.

Чиновники подчеркивают, что принятые меры позволили сохранить финансовую устойчивость лечебной сети в целом, обеспечить своевременную выплату заработной платы медицинскому персоналу и финансировать в приоритетном порядке медицинские организации, не имеющие «подушки безопасности».

За шесть месяцев 2021 г. ТФОМС уже выделил свердловским клиникам 31,8 млрд руб. Однако пандемия подхлестнула расходы на здравоохранение. Только на медикаменты сейчас приходится тратить на 10,2% средств больше, чем год назад.

По данным Свердловского штаба по борьбе распространением коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено еще 511 человек с этим диагнозом. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас 70% всех больных коронавирусом в России заражены штаммом дельта.

Константин Северинов, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, убежден, что четвертая волна пандемии неизбежна, и объяснил почему. Он отметил, что основным источником новых вирусов являются непривитые люди:

В этом смысле масса непривитых людей нам всем оказывают очень плохую услугу. Когда вирус размножается, в нем могут случайным образом возникать новые варианты. Они тестируются на приспособляемость, а потом выходят на широкую арену и, в частности, заражают привитых и переболевших. Пока все данные показывают, что это с непривитыми это происходит не в разы, а в десятки раз более эффективно, чем в случае с привитыми, — сказал ученый.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки празднование Дня города 14 августа пройдет онлайн в формате телемарафона. Салюта не будет. Об этом 2 августа сообщил начальник управления культуры Илья Марков.

Напомним, что Роспотребнадзор запретил проводить в регионе мероприятия с участием более 500 человек. Такой показатель подсчитан с учетом заболеваемости коронавирусом, по формуле, утвержденной постановлением главного санитарного врача РФ от 7 июля.