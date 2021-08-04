В ближайшие годы с карты России «исчезнет» ряд университетов, — Яков Силин

В стране не будет распыленной системы вузов. Поэтому на Урале надо создать опорный хозяйственный вуз, объединив существующие. За пять лет можно управиться, — считает ректор УрГЭУ.

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) Яков Силин убежден: в ближайшей перспективе ряд самостоятельных сегодня вузов может потерять свое развитие по разным причинам, в первую очередь из-за недостатка средств. Он поделился мнением о будущем высших учебных заведений страны в интервью изданию «Коммерсантъ».

Думаю, что нужно создавать опорный хозяйственный вуз Урала из отдельных хозяйственных вузов, вузов технического плана. Самостоятельными должны оставаться такие вузы, как театральный, медицинский, железнодорожный, силовых ведомств, консерватория и некоторые другие, — говорит Яков Силин.

Он полагает, что регион выиграет от появления большого объединенного хозяйственного вуза. На это потребуется четыре-пять лет подготовки, мощное финансирование и пересмотр существующей материальной базы у вузов. Возможно, учебным заведениям придется переехать на другие площади.

У государства нет и не будет в ближайшие годы распыленной системы вузов. Значит нужно объединяться. В одиночку крупнейшие современные задачи не решить. Кто, с кем и как — это уже должны решать федеральное министерство и руководители регионов. Если такой вопрос встанет, то мы будем готовы, — подчеркивает ректор УрГЭУ-СИНХ.

Яков Силин также высказался по поводу обучения студентов на дистанте. По его мнению, 30-40% обучения можно вести в таком формате, к примеру, поточные лекции. Другое дело — лабораторные занятия.

Он развенчал миф, что дистант менее затратен, чем очное обучение — «нужны дополнительный трафик, программное обеспечение, специалисты, оборудование. Это возросшие нагрузки на специалистов, обеспечивающих всю работу».

После публикации интервью УрФУ разместил опрос в своем телеграм-канале. Большинство подписчиков не считает идею объединения вузов хорошей.

Напомним, Яков Силин в 2012-2015 гг. работал сначала руководителем администрации губернатора Свердловской области, затем вице-губернатором и заместителем председателя правительства Свердловской области. Он возглавил УрГЭУ в 2015 г., а в 2020 г. переизбрался на второй срок. В марте 2021 г. Яков Силин стал председателем Общественной палаты Екатеринбурга. За его избрание проголосовали почти единогласно. В новый созыв Общественной палаты вошли девелоперы, банкиры и промышленники.

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