Инвесторы TikTok и Spotify вложили $35 млн в образовательный проект с российскими корнями

С начала 2021 г. рост пользовательской базы онлайн-школы английского языка Novakid составил 700%, в основном за счет жителей Европы. Инвестиции позволят выйти на рынок стран Азии.

Платформа онлайн-обучения английскому языку для детей в возрасте 4-12 лет Novakid привлекла $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify. Как сообщили DK.RU в компании, ведущими инвесторами выступили крупные венчурные фонды Owl Ventures и Goodwater Capital. К ним присоединились инвесторы предыдущих раундов — фонды LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments, Xploration Capital и LearnStart.

Novakid изобретает увлекательные и эффективные практики обучения детей английскому языку. Мы впечатлены страстью команды к демократизации образования и способностью проникать на все новые рынки в Европе и за ее пределами, — комментирует Джуди Парк, директор Owl Ventures, крупнейшего в мире венчурного фонда, специализирующегося на поддержке образовательных стартапов. — Искренне рады поддержать технологические ноу-хау команды и выход в новые регионы, что сделает изучение языка еще более доступным для детей во всем мире».

Напомним, Novakid была основана три года назад российскими программистами Максимом Азаровым и Дмитрием Малиным в Кремниевой Долине (США). Это международная онлайн-школа английского языка, где все преподаватели являются носителями языка и имеют педагогические сертификаты для работы с детьми. Уникальная методика оценки прогресса учеников (более 1500 параметров, A/B-тестирование и другие компоненты data-driven подхода) дает высокие показатели результативности обучения и позволяет адаптировать программу под нужды каждого. Обучение строится на разработанной Novakid платформе, которая с помощью технологий виртуальной реальности и использует модель массовых ролевых онлайн-игр (MMORPG).

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Полученные средства Novakid планирует использовать для выхода на новые рынки в странах Азии и укрепления позиций на существующих — в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки. Еще одно направление развития — разработка оригинального образовательного контента и совершенствование технологий геймификации. Компания намерена расширять сотрудничество с лингвистическими лабораториями в Европе и США, чтобы сделать обучение максимально персонализированным.

На текущий момент 80% клиентской базы компании приходится на Европу, 15% — на страны Ближнего Востока и Северной Африки, 5% — на Азиатско-Тихоокеанский регион. В июне 2021 г. количество проведенных уроков превысило отметку 2,2 млн, а число ежемесячно бронируемых занятий достигло 410 тыс.

Согласно исследованию J’son & Partners Consulting, в июне 2021 г. Novakid возглавила рейтинг онлайн-школ английского языка для детей в Европе, а рост активной клиентской базы превысил 700%. Также Novakid входит в топ-150 наиболее перспективных Edtech компаний мира по рейтингу GSV Edtech 150.

В 2021 г. объем мирового рынка онлайн-обучения английскому как второму языку (ESL) оценивается в $10 млрд, а его сегмент для детей — в $3 млрд. По прогнозам к 2030 г. эти рынки вырастут до $38 млрд и $25 млрд соответственно. Эксперты объясняют растущую популярность онлайн-обучения английскому языку глобализацией, прогрессирующим спросом на многоязычных сотрудников со стороны крупных международных компаний, а также технологическим развитием, которое повышает эффективность и доступность обучения.

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