«Бруснике» придется заплатить за «средний палец»

Компании не удалось оспорить штраф, назначенный за использование непристойных и оскорбительных образов в рекламе. Сумма невелика, но девелопер намерен подать апелляцию.

Скандал разразился в октябре 2020 г.: застройщик выпустил рекламу, в котором маленькая девочка переезжает из старого района в новый, и, глядя из окна авто на хрущевки, показывает средний палец оставшимся там детям.

Ролик, снятый РА «Восход» совместно с продюсерским центром Daddy’s Film Production (режиссер — Илья Найшуллер), стал поводом для бурных обсуждений. УФАС же завела дело на «Бруснику».

В итоге компанию признали виновной в нарушении закона о рекламе. За использование непристойных и оскорбительных образов, формирование негативного отношения к лицам, проживающим в домах старой застройки и нарушение запретов, связанных с защитой несовершеннолетних, ей назначили штраф в размере 100 тыс. руб. А ролик запретили к показу.

«Брусника» пыталась оспорить решение УФАС в Арбитражном суде Свердловской области. Но безуспешно. Однако девелопер сдаваться не собирается.

Мы не считаем решение Арбитража справедливым. Суд не стал глубоко вникать в обстоятельства дела, дословно переписав в мотивировочной части текст, ранее составленный УФАС. Мы будем подавать апелляционную жалобу, — сообщили в компании (цитата по 66.RU).

Очевидно, это дело принципа. Ведь, как писал DK.RU, за последние полгода «Брусника» заработала 13,3 млрд руб. Компания зарегистрировала договоры на продажу 154,7 тыс. кв. м. Более половины этого объема — 72,8 тыс. кв. м или 6,6 млрд руб. — реализовано за второй квартал текущего года. Девелопер вдвое увеличил объем ввода недвижимости по отношению к аналогичному периоду 2020-го и достиг 125,7 тыс. кв. м.

В Екатеринбурге компания участвовала в застройке микрорайона «Солнечный», возвела жилые комплексы на Уралмаше, Широкой речке, Уктусе, Уралмаше, Юго-Западе. В скором времени девелопер начнет застраивать микрорайон около Макаровского моста, на набережной Городского пруда.

В прошлом году «Брусника» объявила о реализации жилого комплекса рядом с Товарным двором на ул. Челюскинцев в рамках договора о развитии застроенных территорий. Сам Товарный двор принадлежит РЖД, но железнодорожники намерены его продать через аукцион.

Напомним, городские власти хотели бы, чтобы обширная промышленная зона вокруг вокзала превратилась в жилую. Но пока «мешают» собственники расположенной там недвижимости.