«К нам приезжают даже из Европы». Рейтинг лучших стоматологических клиник Екатеринбурга

Стоматологический рынок Екатеринбурга по объему уступает только Москве и Санкт-Петербургу, а по уровню услуг и применяемых технологий абсолютно не отстает. Ведущие стоматологии города — на DK.RU.

Портал DK.RU составил рейтинг ведущих стоматологических клиник Екатеринбурга по обороту услуг в 2020 г. по данным системы SBIS.

В рейтинг вошли специализированные частные сетевые и несетевые специализированные стоматологические клиники, подавляющая доля оборота которых приходится на стоматологическую практику. Список участников рейтинга составлен и сегментирован на классы премиум, бизнес и стандарт на основе данных открытых источников и мнений экспертов рынка — руководителей стоматологических клиник. В основе сегментации оснащенность клиники, качество сервиса, репутация. Информация по дополнительным показателям получена в ходе телефонных опросов администраторов и с сайтов клиник.

Тройка лидеров по обороту от стоматологической практики в 2020 г.:

«Европейский Стоматологический Центр» («ЕСЦ») — 332,5 млн руб., располагается в собственном здании, имеет свою лабораторию и всевозможное высокотехнологичное оборудование (3D-томограф, несколько микроскопов, CAD/CAM, 3D сканер и т.д.), предлагает полный комплекс стоматологических услуг, работает в среднем ценовом диапазоне.

Сеть стоматологий «Приор-М» — 320,3 млн руб., также имеет собственную лабораторию и высокое оснащение оборудованием, работает в высоком ценовом диапазоне.

Сеть стоматологических клиник «Гарант» — 278,4 млн руб., сеть клиник располагает 3D томографом и стоматологическим микроскопом, собственной лабораторией, работает в среднем ценовом диапазоне.

В рейтинге представлена информация по укомплектованности клиник / сети клиник 3D томографом и стоматологическим микроскопом. Также перечислены клиники, располагающие собственной лабораторией с 3D сканером и фрезерным станком CAD/CAM.

Ценовой диапазон клиник — «низкий», «средний», «высокий» — определен на основе стартовой стоимости изделий и услуг участников рейтинга:

Лечение неглубокого/среднего кариеса, включая пломбирование зуба: от 1500, 3000 руб. — низкий. от 3500, 4000 руб. — средний. от 5300 руб. и выше — высокий. Гигиена полости рта: от 2200, 3500 руб. — низкий. от 4200, 5000 руб. — средний. от 5120 руб. и выше — высокий. Удаление постоянного зуба: от 1000, 2000 руб — низкий. от 2200, 3000 руб. — средний. от 3020 руб и выше — высокий. Томография челюсти: от 1000, 2000 руб. — низкий. от 2100, 3000 руб. — средний. от 3100 руб. и выше — высокий. Установка импланта: от 13000, 20000 руб. — низкий. от 22000, 25000 руб. — средний. от 25160 руб. и выше — высокий.

Мнения участников рейтинга о развитии рынка платных стоматологических услуг Екатеринбурга

Сергей Гребенщиков, директор «Европейского Стоматологического Центра:

— Безусловно, одним из самых значимых событий последних двух лет стала пандемия, особенно карантинные ограничения, введенные в период первой волны. Нашу сферу они, конечно, коснулись в меньшей степени, чем, например, общепит, но и не обошли стороной.

Также для нас эти два года стали знаковыми, поскольку во второй половине 2019 г. наш центр переехал в собственное трехэтажное здание на 8 марта, 175, все площади которого полностью отданы под лечебный процесс и лабораторию. Появление такого центра, где функционирует 16 лечебных кабинетов, собственная цифровая лаборатория, компьютерный томограф, несколько фрезерных станков — уникальное явление для рынка частной стоматологии не только Екатеринбурга, но и России. Конечно, эти два года были полностью посвящены отлаживанию рабочих процессов в рамках такой большой системы.

Стоматология во всем мире, и наш регион не исключение, движется в сторону цифровизации и внедрения новых высокоточных технологий. Уже сейчас сложно представить качественную стоматологию без стоматологического микроскопа, 3d-сканера, томографа и других высокотехнологичных инструментов.

Как следствие, мы видим тенденцию укрупнения игроков на рынке, так как все новые высокоточные технологии стоят достаточно дорого и маленькие клиники их просто не могут себе позволить. В итоге многие из них начинают экономить на материалах и оборудовании, работают «в ноль» или продают свой бизнес более крупным стоматологиям.

Если говорить о региональном рынке, стоматологии Екатеринбурга пользуются спросом не только среди пациентов, но и среди докторов. За последний год только в наш центр обратились более 10 докторов из других городов, желающих работать в нашем центре, лучшие из которых уже переехали и работают в нашей команде.

Игорь Менькин, директор «Центра Немецкой Стоматологии»:

— Прошедшие два года были не самыми стабильными на рынке, в первую очередь это связано с ограничениями, с которыми весь бизнес столкнулся в период борьбы с covid-19. Также на протяжении этих двух лет по рынку наблюдалась некоторая нестабильность спроса в среднем ценовом сегменте и, как следствие, переориентация некоторых клиник в более низкий сегмент и даже несколько уходов с рынка небольших игроков.

«Центр Немецкой Стоматологии» работает в премиум-сегменте, поэтому нас эти моменты коснулись в меньшей степени.

Сфера стоматологии становится всё более и более технологичной, ежегодно появляются новые технологии и оборудование, которые моментально внедряются в работу.

Наш центр специализируется на больших, сложных работах: имплантации и протезировании зубов, винирах. Мы видим значительный рост спроса на эти виды услуг в последнее время. Данные манипуляции требуют высокого профессионализма докторского состава и соответствующего уровня оборудования.

Если брать рынок в целом, то уровень стоматологических услуг в Екатеринбурге очень высок. Конечно, и у нас в городе еще есть небольшие клиники, которые работают «по старинке», но тенденция показывает, что таких клиник будет все меньше и меньше.

К нам приезжают люди из других городов и стран. К примеру, у нас есть пациенты, которые осуществляют большое комплексное лечение и целенаправленно летают к нам на прием из Италии, Нидерландов, Германии, так как уровень оказания услуг высокий, а цены значительно ниже, чем за границей, даже несмотря на то, что стоимость наших услуг несколько выше, чем в среднем по Екатеринбургу.

Кирилл Бандырский, директор по развитию сети стоматологий «ЭстетикАрт»:

— Основным трендом последних лет в сфере стоматологических услуг Екатеринбурга является консолидация рынка. Возрастающая конкуренция, рост инвестиций в современное оборудование и технологии, борьба за профессиональные кадры и многое другое заставляют мелких игроков уходить с рынка или объединяться с более крупными стоматологиями.

Сеть стоматологий «ЭстетикАрт» является одной из самых крупных сетей в Екатеринбурге, с большим штатом докторов, собственной лабораторией, управляющей компанией и торговым отделом, поэтому данный тренд, конечно, является для нас благоприятным.

В 2020 году мы показали наибольший прирост по совокупному обороту среди всех стоматологий Екатеринбурга, открыли пятый филиал в городе, а в течение ближайшего года откроем еще одну клинику, которая будет самой большой стоматологией в нашей сети.

Что касается ценовой политики, стоимость услуг в «ЭстетикАрт» ниже, чем в среднем по рынку, и до последнего времени мы старались сдерживать рост цен для наших пациентов, несмотря на изменения курса валюты, рост сопутствующих расходов и повышение стоимости стоматологических услуг в среднем по Екатеринбургу. Но предполагаем, что эта тенденция в ближайшем будущем коснется и нас.

Стоматологический рынок в Екатеринбурге является одним из самых развитых в России. По объему уступает, наверное, только Москве и Санкт-Петербургу, а по уровню оказания услуг и применяемых технологий абсолютно не отстает.

К примеру, наша сеть стоматологий в последние два года внедрила множество технологий и оборудования, которых на данный момент ещё нет в большинстве стоматологий России. Убеждён, что с учётом этого и наших текущих темпов развития в ближайшие один \ два года «ЭстетикАрт» станет самой крупной сетью стоматологий Екатеринбурга и Свердловской области.