87% российских врачей жалуются на нехватку кадров из-за пандемии COVID-19

Треть специалистов вынуждена работать за двоих, чтобы восполнить дефицит сотрудников. Особенно не хватает инфекционистов и реаниматологов. Результаты закрытого опроса опубликованы на профильном сайте.

В России не хватает врачей первичного звена — терапевтов, врачей общей практики, педиатров, сообщают Ведомости со ссылкой на директора Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергея Шишкина. Пандемия обострила вопрос дефицита кадров, выявила острую нехватку инфекционистов и реаниматологов.

В отличие от западных стран в российских медучреждениях мало инженеров, программистов, менеджеров, которые помогают обеспечивать работу медиков, в том числе в условиях цифровизации, — отмечает Шишкин. — Основная проблема дефицита кадров кроется в отсутствии долгосрочного планирования в сфере здравоохранения. Система работает на один, максимум на два года вперед по заявкам от медицинских организаций».

Данное утверждение подкрепляется результатами закрытого опроса на крупнейшем профильном ресурсе «Врачи РФ» — платформа объединяет 650 тыс. специалистов в сфере здравоохранения. С 30 июля 87% из 2900 специалистов сообщили о кадровых проблемах в своих отделениях. Большинство опрошенных (37%) рассказали, что сейчас работают на 1,5 ставки. Лишь 9% респондентов считают, что в их медучреждениях нет проблем с сотрудниками, 4% затруднились ответить на вопрос о дефиците кадров.

По состоянию на 3 августа 2021 г. количество зараженных коронавирусом в России составляет 6 334 195 человек, официально объявлена третья волна пандемии. В среднем новой инфекцией заражаются более 22 тыс. россиян ежедневно, сообщал DK.RU.