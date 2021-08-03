Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.08
72,87
86,55
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

87% российских врачей жалуются на нехватку кадров из-за пандемии COVID-19

87% российских врачей жалуются на нехватку кадров из-за пандемии COVID-19
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Треть специалистов вынуждена работать за двоих, чтобы восполнить дефицит сотрудников. Особенно не хватает инфекционистов и реаниматологов. Результаты закрытого опроса опубликованы на профильном сайте.

#НОВОСТИ

В России не хватает врачей первичного звена — терапевтов, врачей общей практики, педиатров, сообщают Ведомости со ссылкой на директора Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергея Шишкина. Пандемия обострила вопрос дефицита кадров, выявила острую нехватку инфекционистов и реаниматологов.

В отличие от западных стран в российских медучреждениях мало инженеров, программистов, менеджеров, которые помогают обеспечивать работу медиков, в том числе в условиях цифровизации, — отмечает Шишкин. — Основная проблема дефицита кадров кроется в отсутствии долгосрочного планирования в сфере здравоохранения. Система работает на один, максимум на два года вперед по заявкам от медицинских организаций».

Данное утверждение подкрепляется результатами закрытого опроса на крупнейшем профильном ресурсе «Врачи РФ» — платформа объединяет 650 тыс. специалистов в сфере здравоохранения. С 30 июля 87% из 2900 специалистов сообщили о кадровых проблемах в своих отделениях. Большинство опрошенных (37%) рассказали, что сейчас работают на 1,5 ставки. Лишь 9% респондентов считают, что в их медучреждениях нет проблем с сотрудниками, 4% затруднились ответить на вопрос о дефиците кадров.

По состоянию на 3 августа 2021 г. количество зараженных коронавирусом в России составляет 6 334 195 человек, официально объявлена третья волна пандемии. В среднем новой инфекцией заражаются более 22 тыс. россиян ежедневно, сообщал DK.RU.

Автор: Алиса Дружинина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»«Ценники уже никогда не станут прежними. В следующем году стройка станет еще дороже»
  • «Пока даже не думаем о выходе в РФ». Как Андрей Добрынин строит сервис инвестиций в UK«Пока даже не думаем о выходе в РФ». Как Андрей Добрынин строит сервис инвестиций в UK
  • Игорь Алтушкин вошел в рейтинг 500 богатейших людей мира, а Андрей Козицын из него выбылИгорь Алтушкин вошел в рейтинг 500 богатейших людей мира, а Андрей Козицын из него выбыл
  • Программы от Сбера и Контура, более 2300 мест: кого УрФУ набирает в магистратуруПрограммы от Сбера и Контура, более 2300 мест: кого УрФУ набирает в магистратуру
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.