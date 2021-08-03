Рост цен на стройматериалы вынудил Минстрой пересмотреть подход к госконтрактам

Цены на госконтракты последнего года могут пересмотреть из-за скачка стоимости стройматериалов. До 30% компенсируют из резервного фонда правительства РФ.

Цены на госконтракты последнего года, заключенные до 1 июля 2021 г., могут пересмотреть. Накануне ФАС и Минфин согласовали проект постановления правительства об изменении цен на контракты до 30% из-за скачка стоимости стройматериалов, сообщает РБК. Речь идет о сделках, заключенных по закону о госзакупках (44-ФЗ) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сносу объектов капитального строительства, а также проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Раньше откорректировать итоговую сумму контракта было возможно только для проектов дороже 100 млн руб. Однако в конце декабря 2020 г. цены на металл достигли исторического максимума с 2008 г. В частности, стоимость отдельных позиций выросла до 50%, а совокупные убытки крупнейших строительных компаний за последние пять лет оценили в 137 млрд руб. В июле к президенту Владимиру Путину обратились главы восьми крупнейших строительных компаний (в том числе «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко) и охарактеризовали состояние строительной отрасли как «кризисное».

В новом проекте Минстроя существенное изменение коснулось требований к контрактам: если его стоимость превышает 1 млн руб и срок контрактов не менее года, цену или срок исполнения можно будет увеличить. Данное нововведение касается только контрактов, заключенных до 1 июля 2021 г. Пока проект постановления затронет контракты 35 заказчиков, среди которых Минздрав, Минкультуры, Минобразования, Минпромторг, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорта, Минстрой, Минтранс, Минэк, Минэнерго, Минфостокразвития, крупные ведомства (Ростуризм, Роспотребнадзор и др.), ряд вузов, в числе которых МГУ, а также Генпрокуратура, Верховный суд, «Росатом» и «Роскосмос».

Для изменения контракта подрядчик должен будет отправить заказчику письменное предложение с обоснованием, при этом пересмотр стоимости может касаться только не выполненных работ строительства. В документе также говорится, что для компенсации стоимости возможно использовать на эти цели средства из резервного фонда правительства.

Пока новый порядок изменения контрактов касается лишь федеральных проектов, при этом подобные меры рекомендуется принять и властям регионов. Вместе с этим ФАС поручила своим территориальным органам раз в две недели проводить мониторинг цен на основные строительные материалы, добавили в пресс службе ведомства.