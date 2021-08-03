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Суд завершил банкротство Сергея Лапшина. Ему простили долг в 120 млн руб.

Суд завершил банкротство Сергея Лапшина. Ему простили долг в 120 млн руб.
Иллюстрация: архив DK.RU

Арбитражный суд Свердловской области прекратил личное банкротство экс-главы и совладельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина. Банкротное дело длилось почти 5 лет. За это время банкир выплатил 46 млн руб.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

По данным картотеки арбитражного  суда, в общей сложности кредиторы требовали от экс-банкира 166 млн руб. В ходе конкурсного производства за имущество экс-банкира было выручено около 46 млн руб.

Как писал DK.RU, в 2018 г. с торгов ушел двухэтажный коттедж предпринимателя площадью 351,9 кв. м и земельный участок в поселке «Сосновый бор» на улице Академика Вонсовского, автомобиль Merсedes-Benz GL500 4Matic. Лоты приобрел «УМ-банк»: дом обошелся в 35,4 млн руб., авто — в 1,8 млн руб. Стартовая стоимость имущества была выше (около 40 млн и порядка 2 млн руб.), однако желающих заплатить такие суммы не нашлось. 

Напомним, Сергей Лапшин был признан банкротом в августе 2017 г. Тогда суд постановил, что общая сумма кредитов, взятых г-н Лапшиным, составила более 54 млн руб. Уточнялось, что экс-банкир получал кредиты в ЗАО «АКБ «Экспресс-Волга» и ОАО КБ «Пойдем!». Кроме того, Сергей Лапшин имел задолженность по договору займа перед сыном экс-депутата Госдумы Валерия Язева — Андреем Язевым, который и инициировал банкротство экс-банкира, в размере 20 млн руб. А в 2018 г. Арбитраж признал банкротом «Ява-холдинг», считающийся активом Валерия Язева.

Автор: Инна Вейн
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