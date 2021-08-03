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Уральские железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом

Уральские железнодорожники отметили профессиональный праздник благотворительным забегом
Иллюстрация: пресс-служба СвЖД

Во время мероприятия было собрано свыше 400 тыс. руб. — это стартовые взносы бегунов и добровольные пожертвования тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Забег «Достигая цели!» прошел на СвЖД 1 августа — в профессиональный праздник. Все средства, собранные в рамках мероприятия, поступили в благотворительный фонд «Дети России» для оказания адресной помощи тяжелобольным детям.  

На собранные деньги будут приобретены кресла-коляски для 4-летней Софии и 9-летней Арины, домашний иппотренажер для 13-летней Евгении, система мониторинга глюкозы для 16-летнего Романа, а также специальный курс аудиотренировок, который поможет 8-летнему Арсению развить навыки устной и письменной речи, — сообщили в пресс-службе СвЖД.

Также там рассказали, что собранная сумма — неокончательная. Любой желающий может внести свой вклад в доброе дело в течение августа. Для этого надо зайти на сайт забега и сделать пожертвование, нажав кнопку «Не бежать, но помочь детям».

Отметим, забег «Достигая цели!», приуроченный к Дню железнодорожника, проходит на СвЖД уже пятый год подряд. За время этих благотворительных мероприятий было собрано около 4,2 млн руб. На эти деньги 33 ребенка с особыми возможностями получили лечение и дорогостоящее оборудование. 

Автор: Инна Вейн
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