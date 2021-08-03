Не представляйте себя победителем — останетесь никем. Как мечтать правильно?

Мечты вводят мозг в особое состояние. Помогает ли оно продвигаться в жизни, ученые не решили. Но то, что главный прием поп-психологии, визуализация, часто вредит — почти не сомневаются. Что же делать?

Как сделать так, чтобы мечты претворялись в реальность? Reminder пишет, что может помочь техника WOOP. Что это и как работает?

Когда человек мечтает, мозг находится в состоянии блуждания. Это особый тип мышления, при котором активна сеть пассивного режима работы мозга. В это время мы игнорируем сигналы органов чувств, обращены полностью внутрь себя, а мозг спонтанно генерирует мысли.

Кажется, что мечтаем мы не так уж и часто. Но исследования показали, что человек за часы бодрствования блуждает умом 30-50% времени.

Отвлекаемся от того, что делаем, одна мысль цепляется за другую — и вот мы уже в мире грез. Большую часть блужданий ума мы даже не замечаем.

Полезно ли это состояние? Ученые не знают. Кто-то считает, что мечты ведут к несчастью и удаляют от целей, кто-то — что они дают нам позитив и помогают достичь большего.

Причина такого противоречия — в контексте: наличие фантазий ни о чем не говорит. Важно то, как именно мы фантазируем. Поэтому правильный ответ на вопрос «не вредно ли мечтать?» — нет, если вы умеете это делать.

Почему мечты могут вредить?

Поп-психология советует визуализировать цель. Представив счастливое будущее максимально красочно, мы должны зарядиться энергией и непременно претворить мечту в реальность. На деле это скорее саботирует достижение цели. Визуализация заставляет нас чувствовать себя так, будто мы уже успешны. Мозг плохо отличает выдуманное от реальности.

Представьте яблоко — и активность мозга станет почти такой же, как когда вы это яблоко видите. Проснется даже связь с телесными реакциями: тяжестью яблока в руке и так далее.

Как мечтать так, чтобы сбывалось?

Воображение нужно использовать правильно. Во-первых, помнить: визуализация помогает, если мы представляем себе процесс достижения цели и действия, которые мы предпринимаем, а не конечный результат. Так что мечтайте о том, какое удовольствие получите от работы, а не планируйте траты будущей зарплаты.

Во-вторых, попробуйте стратегию мысленного противопоставления. Нужно не просто погружаться в приятные размышления, а предвидеть препятствия на пути исполнения мечты и составить план по их устранению. Такие мечтания позволяют на 30% увеличить количество здоровой еды у тех, кто стремится изменить питание; помогают больше тренироваться и лучше учиться.

Инструкция

У стратегии ментального противопоставления намерениям реализации есть броское название: WOOP, или Wish-Outcome-Obstacle-Plan. Каждое слово — шаг, который нужно выполнить.Создатели техники рекомендуют выполнять упражнение много раз (с разными мечтами) — так, чтобы начать превращать свои желания в действия бессознательно, как будто на автопилоте.

WISH. Определите свое желание. Подумайте, какую из сфер жизни вы хотите изменить: здоровье, учеба, карьера, отношения? Какое ваше самое заветное желание в этой сфере? Можете определить временные рамки для исполнения желания: 24 часа, месяц, год. Тогда подумайте, каким будет этот временной промежуток и каким бы вы хотели его видеть. Выберите желание, исполнить которое сложно. Но будьте реалистом: желание, при всей его сложности, должно быть конкретно и достижимо. Сформулируйте в 3–6 словах.

OUTCOME. Каким будет оптимальный результат? Как вы будете себя чувствовать, когда желание полностью исполнится? Сформулируйте ответ в 3–6 словах.

А теперь замедлитесь и представьте результат настолько детально, насколько можете. Не торопитесь и подключите воображение. Можете даже закрыть глаза. Идеально, если перед глазами яркая картинка и вы почувствуете гордость, счастье или будто гора с плеч упала.

OBSTACLE. Обозначьте препятствия, которые мешают вам в достижении цели. Сконцентрируйтесь не на внешних препятствиях (забитый рабочий график), а на внутренних: мыслях, убеждениях, плохих привычках. Сформулируйте в 3–6 словах.

PLAN. Составьте план по преодолению препятствий, которые вы обнаружили. Придумайте конкретные действия или мысли и используйте формулировку «если... то я». Исследования показывают: когда мы так рассматриваем цель, мы более вероятно ее достигаем.

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