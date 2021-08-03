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Свердловские власти проследят за ходом работ в долгострое на Октябрьской площади

20 лет здание около Областного правительства стояло недостроенным
20 лет здание около Областного правительства стояло недостроенным. Автор фото: Галина Соловьёва. Иллюстрация: Оластная газета

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) проверит, как соблюдается инвестсоглашение по строительству многофункционального научного центра.

#СТРОЙКА#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

Речь идет о проекте, реализуемом структурой УГМК на месте недостроенного здания «Делового центра внешнеэкономической деятельности» на Октябрьской площади, 5. Долгострой простоял заброшенным более 20 лет, а в 2017 г. стало известно, что две трети здания принадлежит ООО «Навигатор» Андрея Козицына, треть — предпринимателю и экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину.

Распоряжение о проверке подписала первый заместитель министра МУГИСО Елена Николаева, сообщает «Ъ-Урал». Поводом для ее проведения стало обращение в надзорные органы Олега Хабибуллина.

Как рассказывал DK.RU, в начале июля Олег Хабибуллин написал заявление на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова, где просил проверить исполнение соглашения. В обращении бизнесмен указывал, что вместо многофункционального научного центра, под который был выделен участок, «Навигатор» планирует возвести жилой комплекс. С этой целью компания инициировала проеведение общественнных слушаний, которые должны закончиться 3 августа.

С учетом предоставленной информации министерством организован ряд мероприятий, направленных на осуществление контроля исполнения арендатором условий договора аренды участка, а также условия соглашения,— приводит «Ъ-Урал» слова из ответного письма министерства Олегу Хабибуллину.

Отметим, согласно данным МУГИСО, участок, предоставленный «Навигатору» в аренду, имеет несколько видов разрешенного использования: обеспечение научной деятельности, предпринимательства, строительство многоэтажного жилья. На сайте администрации Екатеринбурга опубликован проект будущей застройки, который уже прошел общественные обсуждения. В нем указано, что комплекс будет состоять из двух секций — 14 и 28 этажей. Значительная часть действительно отдается под жилье. При этом, согласно условиям инвстиционного соглашения, после окончания строительства и запуска многофункционального научно-производственного центра должно появиться 210 новых рабочих мест.

Автор: Инна Вейн
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