Лабковский: вина, стыд и упорство способны превратить нашу жизнь в ад

«Часто обсуждаете с друзьями, что кто-то третий из вашей компании поступил неправильно? И что сами чувствуете, если хотите поступить так же?». Психолог — о странностях нашего ежедневного поведения.

Известный психолог Михаил Лабковский пишет в своем блоге:

Про вину и стыд

— Вина и стыд — два инструмента, при помощи которых люди всегда управляли другими людьми. «Веди себя как мужик, не будь как тряпка» — способ навязать мужчине «приемлемое» или «желаемое» поведение.

Стыд — инструмент, активно используемый в отношении женщин. Палитра огромная — от «куда ж ты так вырядилась» до «а не стыдно ли... (в твоем возрасте быть не замужем, не иметь детей, быть плохой хозяйкой, делать карьеру вместо хранения домашнего очага)» и так далее.

Вина и стыд — два самых популярных способа манипулировать человеком, навязывать ему чужую волю, управлять его решениями, желаниями, выбором, образом жизни.

С их помощью многие люди воспитывали своих детей, а потом те продолжили «воспитывать» себя сами.

Хотите простых примеров? Прямо чтобы «из жизни»? Пожалуйста.

Часто обсуждаете с друзьями, что кто-то третий из вашей компании поступил неправильно? И что сами чувствуете, если хотите поступить так же? Правильно — вину.

А может, вы светские хроники читаете? Звезда икс стала мамой в шестьдесят — как не стыдно?! А как она оделась на красную ковровую дорожку? Как посмела ноги немолодые показать?..

И что вы потом чувствуете, если примеряете короткое платье в магазине? Или размышляете о том, чтобы поступить так же, как тот, кого все хором осуждают?..

Давайте уже завязывать с этим и начинать жить свободно. Согласны?⠀

Про нелетающий самолет

— Самолет «Конкорд» совершил свой первый полет в конце 1970-х, но окончательно его вывели из эксплуатации только в 2003 г. Это очень интересная история, слушайте внимательно.⠀

Итак, британцы совместно с французами начали разрабатывать сверхзвуковой самолет со всеми наворотами. Была только одна проблема: он не летал. У него был ряд аэродинамических проблем.⠀

Что сделали разработчики? Правильно, вбухали еще больше денег, чтобы устранить неполадки. Потом оказалось, что проблемы в других частях самолета. Потом начались аварии. Обе страны платили все больше и больше, пытаясь что-то сделать со своим неисправным детищем, но раз за разом сталкивались с новыми «багами в системе». Когда в этих «играх в самолетики» счет пошел на человеческие жизни, сертификат был отозван, а самолет полностью выведен из эксплуатации.⠀⠀

О чем этот рассказ, друзья?⠀

О том, что, когда мы тратим на что-то кучу денег, годы работы и терпения, мы попадаем в ловушку под названием «ну а что теперь, прям так бросать?!». В случае с «Конкордом» такое решение принимали аж две страны — так представьте себе, что происходит с частными лицами.⠀⠀

Если бы «Конкорд» сразу был снят с производства, разработчики не потратили бы кучу лет и денег, не было бы такого количества жертв. Но отступить назад после такой уймы времени? Да никогда!..

И это огромная ошибка.

Ранее на DK.RU: Лабковский: «В нормальной семье ребенок не рыдает из-за двойки или несчастной любви»