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Учебный год в школах региона начнется в обычном режиме. Но это не точно

Учебный год в школах региона начнется в обычном режиме. Но это не точно
Автор фото: Татьяна Савина. Иллюстрация: DK.RU

Свердловские власти надеются, что с 1 сентября школьники традиционно будут учиться в очном формате. Однако окончательное решение примут только через две недели.

#ШКОЛА#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Эпидобстановка может повлиять на школьную жизнь. Об этом заявил на брифинге, посвященном текущей ситуации с COVID-19 в регионе, заместитель губернатора Павел Креков.

Надеемся, что учебный год начнется не в дистанционном режиме, ситуация это позволит. Но не исключаем, что мероприятия, связанные с началом учебного года, могут быть проведены с учетом санитарно-эпидемиологических норм — возможно,  с меньшим количеством участников. Более ясно это станет недели через две, — пояснил Павел Креков.

Чиновник также рассказал, что школы будут обязаны соблюдать определенные меры в связи с коронавирусом: измерять температуру детей при входе в школу, проверять их самочувствие, а также выстраивать расписание уроков так, чтобы минимизировать встречные потоки учащихся.

Напомним, в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах из-за пандемии школьникам пришлось часть времени обучаться дистанционно. В целом на успеваемость это не повлияло. После первого длительного дистанта в 2020 г. в области прибавилось выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, рассказывал DK.RU.  А в 2021 г. Свердловская область вошла в десятку регионов России по качеству школьного образования.

Что касается эпидситуации в регионе, она пока остается сложной. По данным оперштаба, за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 519 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев инфицирования COVID-19 составляет 108987. За это время выписан из больниц 101201 человек, из них 453 — за последние сутки. За время пандемии умерли 4423 свердловчанина.

Автор: Инна Вейн
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