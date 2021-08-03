DK.RU выпустил спецпроект, посвященный цифровизации

Взятый государством курс на создание цифровой экономики дает плоды. Компании внедряют решения по обработке больших массивов данных и освобождают людей от скучной работы, давая им возможность расти.

В гонке за цифровыми технологиями уже наметились явные лидеры. Так, по данным Deloitte СНГ и SAP, наиболее цифровизированными в России являются компании из сферы b2c — они быстро адаптируются к постоянно меняющимся требованиям клиентов на широком рынке. Самой гибкой, согласно исследованию, оказалась банковская сфера. Ее стремительная трансформация связана, в первую очередь, с высокой долей онлайна в бизнесе.

На втором месте по скорости перехода на цифровые продукты и решения расположились ритейлеры. Однако в их работе еще есть место для улучшений. Бизнес может перевести в онлайн сложные цепочки поставок, характерные для торговых компаний, отмечают аналитики.

Третьей отраслью, наиболее подготовленной к цифровизации, оказался рынок телекоммуникаций. Необходимость работать с большими объемами данных клиентов подталкивает телекоммуникационные компании развивать онлайн-аналитику.

Существует разница между мотивациями компаний из сектора B2B и B2C. Если компания ориентирована на потребителя, она больше заинтересована в использовании цифровых технологий для улучшения отношений с клиентами. Если посмотреть на сектор B2B, например, на производителей с небольшим количеством заказчиков, они заинтересованы в повышении собственной производительности, сокращении затрат и оптимизации процессов, — отмечает Дэниел Торнли, президент DT-Global Business Consulting.

DK.RU узнал у представителей бизнеса Екатеринбурга, что они думают по поводу выбранного государством курса на цифровую экономику, действительно ли каждой компании нужно внедрять цифровые технологии, и какие сферы бизнеса наиболее адаптивны к изменениям.

Участниками спецпроекта стали: электронный дискаунтер «Ситилинк», системный интегратор ГК «ХОСТ», хостинг-провайдер «Интернет-Про», цифровая платформа Credit.Club, Уральский центр систем безопасности (УЦСБ), Уральский федеральный университет и другие компании Екатеринбурга.

Ознакомиться с мнениями спикеров и реальными кейсами по внедрению цифровых технологий в их компаниях, можно по ссылке.