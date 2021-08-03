Сила личного бренда. Социальных предпринимателей бесплатно обучат основам публичности
«Первое впечатление ошибочное» — этот принцип в современном бизнесе не работает. Мнение о человеке складывается в первые 3 секунды общения, а личный бренд все больше важен для развития компании.
С 9 августа в Свердловской области стартует программа «Публичность предпринимателя» для действующих представителей бизнеса региона. Тренеры и опытные наставники расскажут, как сформировать и оценить деловую репутацию — важнейший нематериальный актив компании, научат оценивать собственные управленческие решения и их влияние на будущее бизнеса.
Курс подойдет для тех, кто:
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проводит совещания и переговоры: на курсах научат убеждать в своей точке зрения, красиво формулировать мысли;
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выступает на публике: наставники помогут избавиться от страха, сделать выступления яркими и запоминающимися;
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развивает личный бренд: на курсах обучат работать с камерой профессионально, развивать соцсети;
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занимается продажами: участники смогут выглядеть уверенно и авторитетно, доводить встречи до результата.
Обучение пройдет в формате онлайн-лекций, практических занятий и трекерского сопровождения. В общем чате участники смогут знакомиться и налаживать связи с предпринимателями своего региона.
После окончания программы участники получат сертификат о прохождении обучения и комплексную услугу с премиальным доступом на платформу знаний для предпринимателей «Деловая среда».
Участие бесплатное для предпринимателей Свердловской области. Количество мест ограничено.
Зарегистрироваться и посмотреть программу курса можно по ссылке.
Организаторы — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Деловая среда Сбера.
Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».