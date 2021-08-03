Сила личного бренда. Социальных предпринимателей бесплатно обучат основам публичности

«Первое впечатление ошибочное» — этот принцип в современном бизнесе не работает. Мнение о человеке складывается в первые 3 секунды общения, а личный бренд все больше важен для развития компании.

С 9 августа в Свердловской области стартует программа «Публичность предпринимателя» для действующих представителей бизнеса региона. Тренеры и опытные наставники расскажут, как сформировать и оценить деловую репутацию — важнейший нематериальный актив компании, научат оценивать собственные управленческие решения и их влияние на будущее бизнеса.

Курс подойдет для тех, кто:

проводит совещания и переговоры: на курсах научат убеждать в своей точке зрения, красиво формулировать мысли;

выступает на публике: наставники помогут избавиться от страха, сделать выступления яркими и запоминающимися;

развивает личный бренд: на курсах обучат работать с камерой профессионально, развивать соцсети;

занимается продажами: участники смогут выглядеть уверенно и авторитетно, доводить встречи до результата.

Обучение пройдет в формате онлайн-лекций, практических занятий и трекерского сопровождения. В общем чате участники смогут знакомиться и налаживать связи с предпринимателями своего региона.

После окончания программы участники получат сертификат о прохождении обучения и комплексную услугу с премиальным доступом на платформу знаний для предпринимателей «Деловая среда».

Участие бесплатное для предпринимателей Свердловской области. Количество мест ограничено.

Зарегистрироваться и посмотреть программу курса можно по ссылке.

Организаторы — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Деловая среда Сбера.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».