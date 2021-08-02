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Кипр требует от туристов ПЦР-тест каждые 72 часа, перелеты с детьми дешевеют. Дайджест

Кипр требует от туристов ПЦР-тест каждые 72 часа, перелеты с детьми дешевеют. Дайджест
Иллюстрация: pixabay.com

Семейные перелеты для россиян станут дешевле, а у регионов, возможно, совсем скоро появится прямое авиасообщение. Есть новости и от стран, где «солнце и море». Что происходит в мире туризма?

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Отдыхать и путешествовать хочется уже очень многим, желательно — не только по России. «Чемодайджест» Тинькофф Журнала рассказывает о главных новостях рынка туризма. Главное — в материале DK.RU.

Несколько новых рейсов

С 9 августа Россия возобновляет регулярные рейсы в Доминикану, Бахрейн и Молдавию. Коронавирусные меры везде разные: где-то придется пройти карантин по прилете, а куда-то пустят без ограничений и даже ПЦР-тестов.

Льготы семьям с детьми

В России выделяются субсидии на льготные билеты российским авиакомпаниям, которые пройдут конкурсный отбор. Билеты будут продавать на 46 маршрутов. В перечне есть все основные российские города, от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Кипр требует от туристов ПЦР-тест каждые 72 часа, перелеты с детьми дешевеют. Дайджест 1

Фото: pixabay.com

S7 запускает лоукостер

Планируется, что это будут прямые рейсы внутри России и в страны СНГ, без пересадок в Москве или Санкт-Петербурге. Среди направлений называют Омск, Челябинск и Казань. Пока маршруты в разработке.

Роспотребнадзор смягчился

Роспотребнадзор смягчил правила въезда в Россию. Теперь те, кто вернулся из-за рубежа, должны загрузить ПЦР-тест за четыре дня с момента пересечения границы, а не три, как раньше. Сдать тест по-прежнему нужно в течение трех дней.

Хорватия требует ПЦР

Хорватия требует, чтобы россияне сдавали ПЦР-тест на коронавирус перед поездкой. Раньше в страну пускали привитых и переболевших, но правила ужесточили. Теперь всем придется сдавать ПЦР-тест в течение 72 часов до въезда в страну или антиген-тест в течение 48 часов.

Кипр требует от туристов ПЦР-тест каждые 72 часа, перелеты с детьми дешевеют. Дайджест 2

Фото: pixabay.com

Болгария упрощает въезд

Болгария вновь упростила правила въезда для туристов из России. Теперь россиян пустят в страну не только с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, но и с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании.

Кипр меняет сроки

На Кипре с 1 августа туристам нужно сдавать тесты на седьмой день с даты въезда в страну. А затем — каждые 72 часа. Исключение сделали для вакцинированных путешественников и переболевших коронавирусом обладателей цифрового сертификата ЕС. Анализы платные, от 10 € (870 руб.) до 28 € (2436 руб.).

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Автор: Александра Клименко
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