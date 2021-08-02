Прощай, мы расстаемся навсегда. Как правильно прощаться с коллегой, ставшим другом?

Ваш главный друг на работе уходит... на повышение, к конкурентам или совсем в другую сферу. Близким отношениям, приятному времяпрепровождению в офисе и поддержке конец? Не совсем, но перемены будут.

Получать удовольствие от работы помогают, в том числе, дружеские отношения с коллегами. Например, ужасный босс может превратить даже любимую работу в пытку, а близкий друг в офисе (таких еще называют «супруг по работе») поддержит и поможет испытывать меньше стресса, даже если проект летит в тартарары.

Арт Маркман, профессор психологии и маркетинга Техасского университета, в своей статье рассказал, как максимально комфортно пережить увольнение такого близкого офисного друга. Да, это может быть для вас стрессом, но его всегда можно минимизировать.

1. Не позволяйте отношениям разрушиться

Вы можете расценить переход в другой офис или компанию как предательство. Если друг остается в компании, но идет на повышение, может возникнуть ощущение, что «он отныне не один из нас». Особенно болезненно это в той ситуации, если вы узнали обо всем не заранее, в одновременно с другими коллегами.

Дайте другу шанс. Рассказывать кому-то в офисе, даже очень близкому, что готовитесь поменять работу, не всегда комфортно. Вы могли знать о поисках места, но окончательное решение все равно выбьет вас из состояния спокойствия. Вы можете смело продемонстрировать эти чувства коллеге, но одновременно подчеркните, что рады его успеху. Это поможет начать заживлять рану.

Этот человек важен для вас, и не стоит разрушать отношения из-за того, что он добился определенных успехов.

Важно проговорить все аспекты дальнейшего общения, особенно если человек идет на повышение или переходит к конкурентам. Почти всегда можно сделать так, чтобы конфликт интересов не испортил дружбу.

2. Дружба в офисе не имеет отношения собственно к работе

Потеря близкого коллеги может испортить ваше отношение к работе. Этот человек связан в вашем сознании с рабочим местом, и свою злость или разочарование вы можете распространять и на рабочие обязанности и других коллег. В итоге в какой-то момент можно начать интерпретировать даже мелкие трудности как нечто значимое.

Лучше регулярно напоминать себе, что ваша текущая работа не так уж плоха, как кажется в последние дни. Это удержит от импульсивных попыток тоже срочно поменять работу.

Однако если работа не очень устраивала вас и до этого, уход коллеги-друга можно воспринять как еще один аргумент в пользу действий и начать искать новое место.

3. Поиск нового

Если вы все же остаетесь на своем месте, помните, что прежних отношений с коллегой уже не будет. Просто трудно поддерживать такую же близость с человеком, с которым вы отныне не видитесь каждый день и не имеете больше общих переживаний.

Важно иметь несколько других коллег, с которыми вы теперь сможете хихикать в обед и делиться переживаниями.

Вам нужен кто-то, с кем можно затеять дискуссию, кто может поднять настроение, когда вы чувствуете себя подавленными. Нужен кто-то, кто может дать честный совет и обратную связь.

Просто присмотритесь к окружающим людям и решите, с кем было бы неплохо начать общаться теснее. Эта расширенная социальная сеть поможет вам почувствовать себя немного лучше, даже если и не сможет по-настоящему заменить связь, которая связывала вас с ушедшим коллегой.

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