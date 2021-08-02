Без горожан и фейерверков — как Екатеринбург отметит 298-й день рождения

Екатеринбуржцы отпразднуют День города в онлайн-формате. Чиновники приняли это решение из-за эпидемиологической ситуации. Впрочем, несколько традиционных мероприятий все же состоятся.

298-й день рождения Екатеринбург отметит 14 августа. 2 августа начальник управления культуры Илья Марков сообщил, что в этом году, как и в 2020-м, праздник пройдет онлайн в формате телемарафона.

«4 канал» будет вести трансляцию с крыши «Пассажа» и мэрии Екатеринбурга. Планируются включения и из других точек, в частности, с площади 1905 года, где проходит фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера».

Будут соблюдены городские традиции: возложение цветов, городская свадьба и поздравление от всех семи районов города. В эфир придут почетные граждане. Вечером закончим выбором мисс Екатеринбург и концертом симфонического оркестра», — сказал Илья Марков (цитата по ЕАН).

Праздничного салюта в День города не будет.

Напомним, что Роспотребнадзор запретил проводить в регионе мероприятия с участием более 500 человек. Такой показатель подсчитан с учетом заболеваемости коронавирусом, по формуле, утвержденной постановлением главного санитарного врача РФ от 7 июля.

За последние сутки, по сообщениям оперштаба, в регионе выявили еще 527 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 153 — в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 108 468 человек.

Ранее Константин Северинов, профессор Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Институте биологии гена РАН, подчеркнул, что четвертая волна пандемии неизбежна, и объяснил почему.

Он отметил, что основным источником новых вирусов являются непривитые люди: