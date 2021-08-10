Скидки и снижение авансовых платежей: как лизинговые компании поддержали МСБ

«2020 год для рынка лизинга стал своеобразным маркером на гибкость, еще раз показав, насколько важно в нашем деле умение подстраиваться под меняющиеся запросы».

DK.RU провел заочный круглый стол с участниками рынка лизинговых услуг. Поговорили о том, как пандемийный год отразился на портфелях лизинговых компаний и какими предложениями они поддержали представителей малого и среднего бизнеса.

В круглом столе приняли участие:

Булат Назмутдинов, заместитель директора департамента продаж компании «Газпромбанк Автолизинг»;

Дмитрий Беляков, региональный директор по УрФО компании «Интерлизинг»;

Лариса Гартвич, директор филиала ООО «Балтийский лизинг» в Екатеринбурге.

Как развивается сегмент лизинга для представителей МСБ

По словам Булата Назмутдинова, основным драйвером роста рынка на данный момент является реализация отложенного спроса на технику всех сегментов (от легковых автомобилей до спецтехники).

— Высокая степень закредитованности подталкивает бизнес к лизингу как инструменту пополнения парков. Лизинговые компании не столь требовательны к финансовому здоровью клиентов, т.к. предмет лизинга находится в собственности лизингодателя в течение действия договора аренды. Отдельно отмечу перспективы сегмента дорожно-строительной техники. Он идет из-за возобновления ряда крупных инфраструктурных проектов. Подрядное участие в них предполагает пополнение парков. Лидерами по продажам в нашем портфеле в первом полугодии 2021 г. в легковом сегменте стали Lada (17% от всех реализованных легковых авто), Toyota (10%), KIA (9%), BMW (7%) и Volkswagen (7%). Среди грузовиков и прицепов к ним это КАМАЗ (17%), Тонар (12%), ГАЗ (9%), Mercedes-Benz (3%) и Ford (2%). А в сегменте LCV — ГАЗ (41%), Ford (24%), Lada (8%), UAZ (7%) и Peugeot (5%).

«Газпромбанк Автолизинг» внедряет системные меры поддержки для МСБ. Так, во 2-м квартале 2021 г. компания запустила акцию «Каско за ноль», которая предполагала компенсацию стоимости страховки в первый год эксплуатации предмета лизинга. В 3-м квартале программу продлили уже под другим названием — «Каско берем на себя».

Кроме того, в июле стартовала фирменная программа субсидирования спецтехники: скидка от компании на технику пяти популярных марок Case, Hitachi, Komatsu, Caterpillar и SEM для наших клиентов составит 5%. Стоит отметить и наше участие в госпрограмме субсидирования техники белорусского производства. Также мы продолжаем сотрудничество с импортерами и производителями техники, что позволяет нашим клиентам экономить до 16% от стоимости предметов лизинга. Наконец, партнерство с АЗС «Газпромнефть» дарит нашим клиентам скидку на топливо до 7% по картам «ОПТИ 24», — добавил Булат Назмутдинов.

Дмитрий Беляков согласился с тезисом Булата Назмутдинова о том, что развитие инфраструктурных проектов поддержало рынок лизинговых услуг. Также, по его словам, с 2014 г. немаловажную роль в развитии лизинговой отрасли играют государственные программы субсидирования колесной и специализированной техники, региональные программы субсидирования сельскохозяйственной техники и т.д.

— Рынок лизинга очень обширен. Основной объем продаж приходится на легковую, грузовую и специализированную технику. Большой популярностью у клиентов пользуется лизинг оборудования: от небольших полиграфических и металлообрабатывающих станков, до огромных производственных линий и асфальтобетонных заводов. В июне текущего года мы запустили новое направление — лизинг недвижимости. Ранее финансирование недвижимости также велось, но это был очень индивидуальный процесс для крупных клиентов с богатым опытом сотрудничества с компанией. Теперь же мы популяризируем данное направление и готовы предложить ее гораздо большему числу клиентов. Так, мы готовы профинансировать офисные и производственные помещения, апартаменты, объекты street-retail и т.д., — говорит Дмитрий Беляков.

«Интерлизинг» также создает различные программы для лизингополучателей. В 2021 г. стартовали акции: «Каско в подарок для грузовой техники», «Акция стань своим: финансирование легковых автомобилей с нулевым авансом», совместная акция с производителем Hitachi по финансированию техники с возможностью обратного выкупа поставщиком по окончании срока лизинга. Акции позволяют клиенту получить не только технику на выгодных условиях, но и значительно сэкономить.

Несмотря на то, что в прошлом году объем нового бизнеса российских лизинговых компаний снизился на 6%, составив 1,4 трлн руб., лизинг остается одной из самых динамично развивающихся отраслей. На сегодняшний день восстановление докризисного объема продаж в лизинге идет гораздо более высокими темпами, чем восстановление экономики в целом. И сейчас ведущие сегменты отрасли уже фактически вернулись к допандемийным уровням, говорит Лариса Гартвич.

— Основным драйвером роста в 2020 г. стал автолизинг, сегмент показал рост объема нового бизнеса на 8%, несмотря на падение автопродаж, и нарастил за год долю на рынке лизинга с 38 до 44%. Если говорить про динамику показателей «Балтийского лизинга», то объем нового бизнеса нашей компании в первом полугодии 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. вырос на 55,7%, превысив 41,6 млрд руб. В структуре предметов лизинга в числе лидеров — автотранспорт, доля которого в объеме нового бизнеса превышает 59%, строительная и дорожно-строительная техника — 18%. У бизнеса всегда есть потребность в обновлении и расширении автопарка, и компании все чаще выбирают лизинг как оптимальный механизм для решения этих задач. Это подтверждает и статистика НРА. Так, в прошлом году доля МСП в совокупном объеме лизингового портфеля, по оценкам аналитиков, увеличилась на 6,4 процентного пункта, составив 38,4%.

«Балтийский лизинг» регулярно обновляет предложения для клиентов, а также внедряет новые сервисы и технологии. В числе последних программ — новое специальное предложение для представителей АПК. По условиям программы, сельскохозяйственные организации могут воспользоваться отсрочкой платежей по основному долгу на первые шесть месяцев договора. Также в рамках спецпредложения клиенты могут выбрать сезонные графики платежей, если отсрочка для них неактуальна.

Влияние пандемийного 2020-го

2020 год для рынка лизинга стал своеобразным маркером на гибкость и вновь показал, насколько важно уметь подстраиваться под меняющиеся запросы рынка. Только приняв коронавирусные вызовы, можно не только сохранить, но и приумножить объем продаж.

Пандемия значительно ускорила процесс перехода на электронный документооборот.

На сегодняшний день порядка 25% лизинговых договоров мы подписываем по ЭДО. К концу 2021 г. мы хотим данный показатель довести до 40%. Цифровизация также коснулась процесса осмотра, контроля и оценки техники. Было разработано мобильное приложение, позволяющее клиенту самостоятельно провести осмотр техники, необходимый для ее оценки и контроля в любом месте его нахождения. Это значительно упрощает и ускоряет работу с клиентами, бизнес которых ведется на отдаленных территориях. А также сокращает расходы компании на выезды сотрудников или привлечение сторонних организаций, которые ранее проводили подобные осмотры техники, — говорит Дмитрий Беляков.

Пандемия заставила лизинговые компании не только ускорить внедрение ЭДО, но и пересмотреть отношения с клиентами.

Мы постоянно работаем над платежной дисциплиной клиентов, для чего предоставляем им эксклюзивную скидку за отсутствие просрочек при обслуживании договора в размере до 3% от стоимости предмета лизинга при внесении выкупного платежа. Кроме того, мы отказались от дополнительных условий и скрытых комиссий при полном и частичном досрочном погашении платежей по договорам. Такая прозрачность очень важна в бизнесе, где повторные (возвращающиеся) клиенты являются одним из основным источников привлечения, — отмечает Булат Назмутдинов.

«Балтийский лизинг» также меняется и идет по пути цифровизации. Компания сформировала достаточный пул цифровых инструментов, который обеспечивает комфортное сотрудничество с клиентами. В этом году компания запустила два мобильных приложения: для дистанционного осмотра авто или техники без непосредственного участия сотрудника компании, а также приложение, в котором можно подавать заявки на лизинг, мониторить действующие договоры, получать информацию о новых продуктах.

Что касается продуктовой линейки, то «Балтийский лизинг» регулярно запускает новые и актуализирует уже существующие программы, позволяющие клиентам экономить. Например, в июне этого года компания второй раз за год скорректировала условия заключения розничных сделок, в результате авансовые платежи для всех клиентов снижены в среднем на 5%, а возможные сроки договоров увеличены до 60 месяцев, также добавлены сезонные графики, — добавляет Лариса Гартвич.

Намечаем точки роста

В «Балтийском лизинге» говорят, что продолжат расширять функционал продуктов, совершенствовать бизнес-процессы, развивать операционную аренду и различные виды дополнительных услуг для клиентов.

Дополнительные сервисы позволяют сделать эксплуатацию предмета лизинга максимально комфортной и выгодной. Заключая договор, клиент может получить ряд полезных опций: страхование, помощь с регистрацией, транспортировку имущества к месту эксплуатации, шинный сервис, ТО и многое другое. Таким образом, клиенту не нужно отвлекаться на эти задачи и он может потратить время на реализацию более актуальных бизнес-вопросов. Говоря о перспективах развития отрасли и «Балтийского лизинга», стоит отметить, что в нашем бизнес-плане на 2021 год заложен близкий с экспертной оценкой показатель. По прогнозам аналитиков, рост объемов нового бизнеса лизингового рынка по итогам этого года может составить до 15%. Сегодня «Балтийский лизинг» планирует сохранять темп роста не менее 14% в перспективе трех лет, — говорит Лариса Гартвич.

Лето и осень — горячая пора в строительстве, отмечают в «Газпромбанк Автолизинг». Поэтому одним из ключевых направлений компании останется лизинг спецтехники с использованием собственной программы субсидирования.

Компания развивается опережающими темпами. Несколько месяцев назад мы ставили перед собой задачу расширить до конца года филиальную сеть до 40 городов присутствия. Однако достигли ее уже к середине года. Планируем развиваться на севере и Дальнем Востоке и попасть в Топ-5 лизинговых компаний по итогам текущего года, — отмечает Булат Назмутдинов.

В «Интерлизинге» хотят сделать упор на дальнейшее совершенствование продуктовой линейки и действующих бизнес-процессов, расширение и совершенствование команды как фронт-, так и бэк-офиса. В компании ожидают увеличения спроса на дорожно-строительную технику, которая понадобится для выполнения текущих контрактов и победы в тендерах следующего года.