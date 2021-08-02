Антон Халиков: «Мартышкин труд должны делать мартышки, а не люди»

«Цифровизация — это максимальная помощь людям в их работе. Ни одному человеку не интересно заниматься какими-то простейшими задачами — звонить с опросами, обрабатывать платежные документы и т.д.».

С каждым годом грань между онлайн и офлайн миром становится все тоньше и незаметней. Цифровые технологии изменили многие сферы: маркетинг и продажи, обслуживание, финансы, телеком, производство, образование. В этих сферах появился спрос на автоматизацию процессов. Где есть спрос, есть и предложение. О своем вкладе в цифровизацию компаний DK.RU рассказал Антон Халиков, директор хостинг-провайдера «Интернет-Про» (торговая марка NetAngels.RU).

Справка По данным аналитического ресурса StatOnline.ru, хостинг-провайдер «Интернет-Про» входит в топ-20 крупнейших компаний зоны .RU и в десятку лучших по метрике «uptime» (время непрерывной работы услуги, общепринятая оценка надёжности сервиса хостинга). Компания предоставляет хостинговые услуги, облачные VDS, конструктор интернет-магазинов, хранилище данных и возможность регистрации доменов в зонах ru, рф и др. Компания обслуживает 35 000 клиентов, размещающих 70 000 сайтов.

Антон Халиков:

— Я бы с удовольствием сказал, что цифровизация необходима всем без исключения компаниям, но нет. Есть бизнесы, которые работают исключительно в офлайне. Максимум, что нужно таким компаниям — это сайт с указанием контактов. Зачем, например, переходить в онлайн поставщику метизов или компании, которая занимается металлопрокатом? Что он им принесет? У них клиенты годами одни и те же. Такой бизнес не готов тратить деньги, чтобы непонятно на сколько увеличить свой оборот (если он вообще увеличится).

Наша компания создавалась для другой категории клиентов — для тех, кому присутствие в онлайне жизненно важно. Для них мы постоянно обновляем пул услуг. Недавно, например, мы запустили для всех клиентов бесплатный мониторинг. Это специальная программа, которая следит за состоянием всех клиентских серверов, сайтов, всех сущностей. Мониторинг срабатывает примерно раз в пять минут, показывает, все ли работает корректно. В случае обнаружения проблемы система выдает соответствующее оповещение. Она может предупредить, что заканчивается место на сервере, следить за расходом дискового пространства, памятью и т.д.

Кроме того, чтобы пользоваться нашими услугами было максимально комфортно, мы сделали мобильную версию рабочей панели. Раньше, когда человек заходил в личный кабинет со смартфона, ему показывалась версия для ПК. Это было сложно для восприятия, теперь ПК-версия личного кабинета адаптирована и в ближайшее время будет переупакована в полноценное мобильное приложение.

Еще немного о новых продуктах, которые помогут компаниям становиться более гибкими и адаптированными к цифровому миру. Мы уже инвестировали несколько миллионов рублей в новую услугу — аренду серверов. В чем суть? Мы закупаем примерно 50 премиальных серверов и сдаем их в аренду тем, кому необходимо решать какие-то тяжелые задачи (например, у компании тяжелая 1С). Это будет физическое «железо» под решение их задач. Спрос на такие сервера был всегда, но в городе было мало места в дата-центрах. Сейчас такой проблемы нет.

Следующая услуга находится в стадии разработки. Ее можно смело отнести к разделу цифровой безопасности. Дело в том, что наша компания предоставляет клиенту тестовый период, в течение которого он может бесплатно пользоваться нашими услугами. Среди тех, кто берет максимум от тестового периода, достаточно высок процент мошенников — они рассылают спам или делают фишинговые сайты. Отсеивать таких недобросовестных товарищей будет новая скоринговая система. Она автоматически и с высокой точностью определяет: спамер клиент или нет.

Сервис показывает хорошие результаты: с 1 июня по 1 июля 2021 г. у нас в системе было 10 512 регистраций. Скоринговая система определила треть из этих регистраций как нежелательные.

Многие думают, что в IT-компаниях все процессы уже давно оцифрованы, что это максимально автоматизированные компании, но нет, мы постоянно делаем свою работу лучше и эффективней. К примеру, каждый день нам приходит по 500-700 платежей от клиентов. Чтобы обработать один платеж, нужна (условно) минута, но занимать человека такой работой — это бессмысленно.

Моя личная позиция была всегда такая: мартышкин труд должны делать мартышки, а не люди. Мы стараемся не наращивать штат для решения подобных рутинных задач. Поэтому для обработки платежей для нас была разработана система на базе нейросети. Она самостоятельно читает все поля платежа, находит клиента и переводит деньги на счет его кабинета.

Для техподдержки мы тоже разработали специальный сервис. Теперь, когда от клиента поступает звонок, у оператора выводится уведомление (окно) с информацией о звонящем: как его зовут, какие услуги у него подключены, с какими запросами он обращался ранее. Это значительно упрощает взаимодействие с клиентами.

Так что, если вернуться к истокам вопроса о цифровизации и дать определение этому явлению, я понимаю его как максимальную помощь людям в их работе. Никому не интересно заниматься простейшими задачами — звонить с опросами, обрабатывать платежные документы и т.д. Если компания хочет двигаться вперед, давать людям действительно интересную работу, цифровизация необходима. Тем более что сегодня с помощью современных технологий можно решить такие проблемы, которые были нерешаемыми еще 10 лет назад.