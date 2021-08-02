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Квартиру в «Тихвине» и земли в Сысерти экс-замминистра по экономике реализуют через торги

Михаил Шилиманов
Михаил Шилиманов. Иллюстрация: архив DK.RU

Имущество Михаила Шилиманова, осужденного по делам ЖСК «Бухта Квинс» и ОЭЗ «Титановая долина», выставили на торги в рамках личного банкротства. Он должен кредиторам десятки миллионов рублей.

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Торги, на которых будет реализовано имущество бывшего замминистра по экономике Свердловской области Михаила Шилиманова, пройдут 9 сентября. На них выставлены квартира в клубном доме «Тихвинъ» площадью 110 кв. м. (начальная цена более 14 млн руб.), лот из 16 земельных участков в Сысертском районе и Екатеринбурге за 6 млн руб. и право требования на сумму более 1 млн руб.

Михаил Шилиманов безуспешно пытался исключить квартиру из конкурсной массы под предлогом проживания в ней детей. Суд мотивировал отказ тем, что дети были зарегистрированы после начала процедуры банкротства. До этого они проживали в Анапе в доме площадью 390 кв. м, который принадлежит их матери.  

Можно сделать вывод о том, что должник в 2016 г. с целью сокрытия имущества от кредиторов подарил дорогостоящее имущество несовершеннолетнему сыну Шилиманову М.М. и перестал выполнять свои обязательства перед кредиторами, а в 2019 г., уже будучи банкротом, инициировал переезд детей и их регистрацию в квартире с целью создать искусственную ситуацию, при которой кредиторы лишились бы возможности получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет указанного имущества», — отмечается в решении суда (цитата по kommersant.ru).

Сумма требований кредиторов к Михаилу Шилиманову составляет более 141,5 млн руб.

Напомним, в ноябре 2020 г. суд приговорил Михаила Шилиманова к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». DK.RU подробно рассказывал о нем. Изначально обвиняемых было трое: музыкант Александр Новиков, его бывший деловой партнер Михаил Шилиманов и его помощница Лариса Ассонова. Дело против Новикова было закрыто летом 2019 г.

В июле 2021 г. бывшего замминистра экономики Свердловской области признали виновным в пособничестве в передаче взятки экс-гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемию Кызласову. Михаила Шилиманова приговорили к восьми годам лишения свободы. С учетом приговора за мошенничество со средствами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» он проведет в колонии девять лет.

Автор: Виктория Говорковская
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