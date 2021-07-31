Российских туристов в Турции призвали быть готовыми к эвакуации из-за лесных пожаров

Жаркая погода на юге Турции привела к лесным пожарам, отдыхающих там россиян призвали быть готовыми к возможной эвакуации. Пострадавших среди российских граждан нет.

Генконсульство РФ в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к возможной эвакуации из пожароопасных регионах Турции, пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию. Так, в Бодруме лесной пожар накануне подошел вплотную к отелям в местечке Гювернджинлик, основные точки возгорания удалось потушить.

Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации, — заявили в генконсульстве.

По словам представителя посольства, пострадавших туристов из-за пожаров в Бодруме и Мармарисе нет, но в ходе тушения пожара погиб один гражданин Турции.