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Российских туристов в Турции призвали быть готовыми к эвакуации из-за лесных пожаров

Российских туристов в Турции призвали быть готовыми к эвакуации из-за лесных пожаров
Иллюстрация: Pxfuel.com

Жаркая погода на юге Турции привела к лесным пожарам, отдыхающих там россиян призвали быть готовыми к возможной эвакуации. Пострадавших среди российских граждан нет.

#НОВОСТИ

Генконсульство РФ в Анталье призвало российских туристов быть готовыми к возможной эвакуации из пожароопасных регионах Турции, пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию. Так, в Бодруме лесной пожар накануне подошел вплотную к отелям в местечке Гювернджинлик, основные точки возгорания удалось потушить. 

Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации, — заявили в генконсульстве. 

По словам представителя посольства, пострадавших туристов из-за пожаров в Бодруме и Мармарисе нет, но в ходе тушения пожара погиб один гражданин Турции. 

В целом курортные зоны остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняются задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают ростуристы, отдыхающие в регионе, — добавил он.

 
Автор: Андрей Пермяков
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