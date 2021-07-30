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В Свердловской области новый антирекорд по заражению COVID-19

В Свердловской области новый антирекорд по заражению COVID-19
Иллюстрация: Инстаграм Евгения Куйвашева

Главный врач 40-й больницы считает, что люди устали от ограничений и предлагает вводить наказания для «антипрививочников». Губернатор Свердловской области встал на сторону медика.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Свердловская область установила новый рекорд по заболеваемости коронавирусом: 507 новых случаев за сутки. Общее количество зафиксированных случаев в регионе — 106909. Выздоровело за сегодня 468 человек, за все время — 99367. Всего за время эпидемии от вируса умерли 4355 заболевших, сегодня — 20.

Ранее главврач 40-й больницы Александр Прудков во время заседания Общественной палаты Екатеринбурга заявил, что для непривитых людей нужно вводить санкции, потому что люди «устали от ограничений и от страха перед инфекцией»:

Надо вводить дискриминацию непривитых. Она должна быть на государственном уровне, а не в каком-то отдельном поселке или городе. Москва уже пошла по такому пути: плановая помощь только вакцинированным. И это, я считаю, правильно, — заявил главврач.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал Прудкова, написав на своей странице в Instagram, что у медиков «абсолютно точно есть моральное право призывать всех ставить прививки в любой форме и любых выражениях»:

Малоизвестный московский юрист написала жалобу на главного врача ГКБ №40 Александра Прудкова за то, что он призвал всех ставить прививки от коронавируса. 40-я больница — наш главный ковидный госпиталь. Прудков лично полтора года на передовой борется с этой заразой, каждый день спасает десятки тяжелых пациентов, среди которых, кстати, достаточно антипрививочников. Он и его коллеги-медики — настоящие герои! Они уже много месяцев не видели нормальной жизни. Чего они навидались за это время, ни один юрист не видел за всю свою жизнь

Ранее DK.RU транслировал мнение главное эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова. Он объяснил, нужно ли ставить прививку людям с хроническими заболеваниями и как вакцина справляется с новыми штаммами COVID-19.

Автор: Владимир Грибанов
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