Спустя 14 лет задержан заказчик убийства своего партнера по бизнесу

В Екатеринбурге задержали предпринимателя, который в 2007 г. заказал убийство своего бизнес-партнера. Обвиняемый не признает свою вину. Дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

По информации Следственного комитета по Свердловской области, обвиняемый занимался предпринимательством в сфере аренды, купли-продажи и строительства недвижимости. В 2007 г. предприниматель задумал убийство своего партнера из Вологды.

Как сообщил руководитель 4 отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Георгий Койнов, в 2007 г. обвиняемый решил устранить своего партнера из Вологды, который, как ему казалось, мешал развитию бизнеса в сфере аренды, купли-продажи и строительства недвижимости. В июне 2007 г. он прилетел в командировку в Екатеринбург, где познакомился с мужем директора екатеринбургского филиала его фирмы, которому предложил 1,2 млн руб. за убийство конкурента. Мужчина согласился и предложил мокрое дело своему брату и его знакомому. Те согласились. Заказчик передал им фотографию будущей жертвы, информацию о его месте работы, марке и цвете автомобиля, номер сотового, а также 50 тыс. руб. на проезд, питание и проживание в Вологде.

Однако исполнители, приехав на место, созвонились с жертвой и все ему рассказали. Тот обратился в полицию, и 13 июля 2007 г. посредник заказного убийства был задержан, рассказывает JustMedia.ru.

Посредника организации убийства удалось задержать с поличным при передаче части обговоренных денег «исполнителям» после того, как была разыграна «криминальная инсценировка»: было решено сообщить в местные средства массовой информации города Вологды о том, что якобы пропал без вести потерпевший коммерсант, и что через некоторое время на берегу пруда был найден брошенным внедорожник, принадлежавший бизнесмену. Через два дня сообщники позвонили посреднику и сообщили, что потерпевшего они убили, зарезав и утопив в карьере. И уже потом, в процессе передачи части обговоренной суммы за якобы уже совершенное преступление двум предполагаемым исполнителям убийства, 13 июля 2007 г. в ходе оперативно-разыскных мероприятий посредник организации убийства был задержан сотрудниками органов внутренних дел в городе Екатеринбурге. Впоследствии посредник был осужден, — рассказал Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Заказчику убийства удалось скрыться. Мужчина улетел из России, но был объявлен в международный розыск. Спустя время он вернулся в Россию с другой фамилией и обосновался в Ленинградской области.

В результате тщательно спланированной спецоперации, проведенной сыщиками уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области, после получения конкретной оперативной информации от службы Интерпола о том, что обвиняемый сменил в зарубежном государстве паспорт в связи со сменой фамилии, последний был задержан 7 апреля 2021 г. в Ленинградской области, — поделился начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, что две недели назад произошло другое происшествие с бизнесменом. DK.RU рассказывал, что 12 июня пропал предприниматель Сергей Кочергин. После работы он отправился на велопрогулку. Телефона у него с собой не было — он оставил аппарат дома заряжаться. Когда предприниматель не вернулся, семья подала в розыск. Бизнесмена искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. 14 июля тело мужчины обнаружил другой велосипедист. Недалеко от тела был найден велосипед, на котором мужчина уехал на прогулку.