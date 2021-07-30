Гектары земли на севере, перерасчет пенсий и новый налоговый вычет. Новое в законах РФ

С августа в России вступают в силу сразу несколько законов, которые затронут практически каждую семью. Родители школьников ждут выплат, заведения культуры — снижения налогов.

Пересчет пенсий работающим пенсионерам

Россиянам, которые работали в 2020 г. и за которых платили страховые взносы в Пенсионный фонд, повысят пенсии.

Подавать заявление для перерасчёта выплаты не нужно — перерасчет произведут автоматически, исходя из той суммы, которая была перечислена в ПФР в 2020 г.

Выдача земли в Арктике

С 1 августа программа бесплатного выделения земли будет распространена на территорию Арктической зоны.

Безвозмездно получить участки можно будет на сухопутной территории Арктики. Это Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

С 1 августа 2021 г. до 1 февраля 2022 г. участки смогут получить только граждане России, зарегистрированные по месту жительства в соответствующих регионах.

Налоговый вычет за спорт

В России с 1 августа вводится новый социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный размер компенсации составит 15,6 тыс. руб.

В Налоговом кодексе сказано, что новый вычет будут предоставлять исходя из фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги, при этом в расчет будет приниматься не более 120 тыс. руб. за налоговый период. Воспользоваться правом можно не позже трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Претендовать на возмещение части затрат россияне смогут и в том случае, если в спортивные секции ходят их несовершеннолетние дети (включая усыновленных) и подопечные.

Часть налогов уменьшится

Со 2 августа региональные власти получат право устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль организаций для налогоплательщиков, предоставляющих по лицензионному договору права использования результатов интеллектуальной деятельности.

Компании, ведущие творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, библиотеки, архивы, музеи освободят от обязанности по исчислению и уплате авансовых платежей за налоговые периоды 2020 и 2021 гг.

Россиянам начнут поступать «школьные» выплаты

На следующей неделе в России стартуют выплаты единовременного пособия в размере 10 тыс. руб. на детей школьного возраста. Право на выплаты имеют семьи с детьми от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 г. (включительно).

Также выплату смогут получить граждане от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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ОСАГО отвяжут от техосмотра

С 22 августа автовладельцы России при заключении договора ОСАГО могут не предоставлять документ о прохождении техосмотра.

Напомним, с осени планируется ввести обязательную фотофиксацию процедуры техосмотра.

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Звуковая реклама пропадет из спальных районов

С 25 августа в России запрещено распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, расположенного на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.

Визы в Россию начнут выдавать на более длительный срок

С 25 августа при наличии забронированного номера в гостинице, внесенной в федеральный реестр, иностранный гражданин сможет получить визу в РФ на срок до шести месяцев, если въезжает в страну как турист.

Прежде туристическая виза выдавалась на срок до одного до шести месяцев на основе «принципа взаимности» с другим государством.