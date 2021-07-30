Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России из-за патентного спора

Суд встал на сторону обладателя патента и фактически запретил использование Samsung Pay в России, а также ввоз гаджетов с этой функцией. Однако юристы сомневаются, что запрет вступит в силу.

Решение о фактически запрете Samsung Pay в России, а также о запрете на ввоз устройств с его поддержкой в страну принял Арбитражный суд Москвы по иску швейцарской «Сквин СА» к «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd, сообщает «Коммерсантъ». Истец требовал запретить использование изобретения по патенту №2686003 без согласия правообладателя (сама «Сквин СА»). У ответчика есть 30 дней на обжалование решения, иначе оно вступит в силу.

Патент описывает изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». При этом найти какую-либо информацию о «Сквин СА» не удалось.

Суд, сославшись на заключения экспертов, посчитал, что в работе Samsung Pay задействованы технологии патента «Сквин СА» и запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

В Samsung Electronics сообщили, что изучают документы и сейчас не планируют никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент не планируется».

Сервис бесконтактных платежей Samsung Pay работает в России с августа 2016 г., среди пользователей мобильных платежных сервисов его доля составляет 17%, для сравнения, доля Google Pay — 32%, Apple Pay — 30%, согласно данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 г.

Samsung может оспаривать решение в вышестоящем суде, оспаривать сам патент, указывая, что в нем нет новизны, или договариваться с истцом, например, о выкупе лицензию, считает старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. По мнению зампреда комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, шансы, что палата по патентным спорам признает качественным патент истца, «не превышают 1%».

При этом действие патента также угрожает запретом сервисам Apple Pay и Google Pay, так как их технологии похожи на те, что указаны в патенте, указывает старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова. Впрочем, решение о запрете Samsung Pay едва ли успеет вступить в силу, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.