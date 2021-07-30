Свердловская антимонопольная служба за полгода начислила компаниям 45 млн руб. штрафов

Исходя из отчета ФАС, самой частой формой нарушения антиконкурентных правил стали сговоры на торгах, а самыми популярными для этого сферами — медицина и дорожное строительство.

За первое полугодие 2021 г. Свердловское УФАС начислило штрафов на общую сумму 45,24 млн руб. Об этом DK.RU сообщил руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.

Больше всего штрафов пришло из отдела по борьбе с картелями — 27,4 млн руб. В ведомство поступило 62 заявления о заключении антиконкурентных соглашений, по результатам которых было возбуждено два дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также 25 административных дел.

Исходя из практики Управления, наиболее часто выявляемая форма антиконкурентных соглашений — это сговоры на торгах, а наиболее картелизированные сферы экономики — медицина и дорожное строительство, — прокомментировали в ведомстве.

В качестве примера ФАС приводит дело в области дорожного строительства. Конкуренты ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль» оказались единственными участниками в аукционе на выполнение работ по ремонту дорог в Полевском городском округе. В ходе аукциона участники отказались от подачи ценовых предложений, в связи с чем аукцион признали несостоявшимся, а контракт заключен по максимальной цене с участником, первым подавшим заявку на аукцион — это был «Дорконтроль», который позже передал 99% работ субподрядчику, связанному с «ГУДСР».

Отдел ограничения монополистической деятельности назначил 8,1 млн руб. штрафа, отдел контроля органов власти — 5,9 млн, отдел государственного оборонного заказа — 3,3 млн, отдел контроля закупок — 391 тыс. руб.

Одним из приоритетных направлений для работы ФАС в 2021 г. станет развитие конкуренции в Свердловской области, для этого было выделено 63 рынка. Стоит отметить, что наш регион занял 8-е место в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции, а также 3-е место среди субъектов РФ по реализации составляющих Стандарта развития конкуренции.

В рамках контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Свердловскую ФАС поступило 480 жалоб. Данный показатель снизился в два с половиной раза по сравнению с первым полугодием 2020 г. (1191 жалоба). Из поступивших жалоб рассмотрено 328, то есть требования к содержанию, срокам и подведомственности подачи жалоб соблюдены 68% заявителей. При этом количество внеплановых проверок возросло практически в 2 раза, в первом полугодии 2021 г. их проведено 205, в то время как в аналогичном периоде 2020 г. — 112. Но их результаты показали повышение качества конкурсной документации и проводимых закупочных процедур. На основании всех установленных нарушений было выдано 134 предписания, возбуждено 397 административных дела.

Напомним, что Владимир Путин пообещал малому и среднему бизнесу гарантии по кредитам и снижение антимонопольного контроля. Ранее DK.RU подробно рассказывал про меры поддержки, о которых объявил президент на Петербургском международном экономическом форуме.