Рабочие квадратные метры: что делать с нереализованной коммерческой недвижимостью?

Открытие пунктов выдачи заказов — простой способ попасть в сферу онлайн-торговли. Франшиза Ozon не предполагает паушальных взносов и роялти, а стартовые вложения в среднем составляют 150 тыс. руб.

Стать франчайзи Ozon интересно сейчас, когда российский рынок интернет-торговли растет — в 2020 году его объем составил 2,7 трлн руб., показав рост на 58%.

В 2019 году Ozon начал целенаправленно заниматься развитием пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по модели франшизы. И если год назад в стране было около 2 000 ПВЗ, то в этом году их насчитывается уже более 5 500. Франчайзи Ozon стали уже больше 2,5 тыс. предпринимателей.

Спрос на франшизы ПВЗ в августе 2020 года вырос на 35% относительно начала года, подсчитали эксперты Franshiza.ru. Таким образом, сегмент ПВЗ впервые вошел в тройку самых востребованных франшиз, потеснив заведения общепита.

Какое помещение подойдет под пункт выдачи заказов Ozon?

Ключевой параметр — помещение от 20 м2 с отдельным входом и на первой линии. Это обеспечит узнаваемость и максимальную видимость пункта. К примеру, подойдут помещения, расположенные на первых этажах жилых домов.

Пункт может соседствовать с другим бизнесом, например, кофейней или салоном красоты. Главное, чтобы бренд-стандарты франшизы Ozon были полностью соблюдены. При грамотном подходе такое соседство может способствовать увеличению потока клиентов. Помимо этого Ozon не запрещает подключать и других логистических партнеров и маркетплейсов.

Большинство партнеров Ozon выдают в наших пунктах заказы сторонних логистических операторов. Для них это дополнительный заработок, а для нас возможность лишний раз подчеркнуть качество сервиса для любого клиента, — рассказывает Денис Дьяченко, директор по развитию партнерских логистических программ.

Форматы партнерства и их особенности

Предпринимателю нужно выбрать помещение для ПВЗ, зайти на сайт Ozon, оставить заявку и выбрать подходящий для себя тариф сотрудничества:

Максимум бренда — пункт выдачи заказов в фирменном стиле Ozon с вознаграждением в 4,4% от оборота в точке и площадью помещения от 30 м2.

Точка роста — пункт выдачи заказов от 20 м2 с наружной вывеской и минимальным набором брендинга в интерьере, но с вознаграждением 3,5% от оборота в точке.

Подробнее о каждом из них можно почитать здесь.

Далее система маркетплейса анализирует, удачно ли выбрана локация и не пересекает ли она охранную зону другого партнера. Охранная зона — это периметр вокруг пункта, который закрепляется только за партнером-владельцем пункта. Внутри нее другой партнер не сможет открыть точку.

Многие партнеры спрашивают на старте, почему иногда пункты могут располагаться через дорогу. Они уверены, что это ведет к падению заказов у обоих пунктов. Мы в таких случаях просто показываем партнеру аналитику. Парадокс, но количество заказов в каждом пункте продолжает расти. Это говорит о том, что каждый новый пункт генерирует новых клиентов после открытия. Поэтому мы всегда рекомендуем партнеру открывать еще один пункт на границах со своей охранной зоной, чтобы расширить её, укрепить и покрыть как можно больше клиентов, — продолжает Денис Дьяченко.

В арендованном помещении нужно сделать ремонт по рекомендациям брендбука Ozon, повесить вывеску и нанять персонал. Основные промо-материалы, в том числе фасадную вывеску, Ozon предоставляет бесплатно.

Сколько нужно вкладывать во франшизу?

Ozon предлагает франшизу без взносов, то есть платить роялти или паушальные взносы, как в большинстве франшиз, не нужно. Партнер тратит средства на аренду помещения, косметический ремонт и зарплаты сотрудников.

Есть примеры, когда затраты на открытие пункта выдачи заказов ограничивались 70 тыс. рублей. В Екатеринбурге средний размер инвестиций составляет в районе 120 – 150 тыс. рублей, — объясняет представитель Ozon.

Окупаемость одного ПВЗ Ozon в среднем составляет от 3 до 6 месяцев, однако есть примеры — и их немало — когда партнеру удавалось отбить затраты уже через месяц.

Успешность пункта зависит и от выбранной локации и стратегии — кто-то открывает один пункт, кто-то целую сеть. Главное правило — относиться к этому как к полноценному и серьезному бизнесу, а не просто как пассивному доходу. Этот бизнес действительно простой в своей организации, но все-таки пренебрежение к нему быстро даст о себе знать, — рассказывает Денис Дьяченко.

Еще одно важное преимущество — финансовая поддержка от Ozon. Её автоматически получает предприниматель, который заключает трехсторонний договор аренды. Сумма составляет от 60 до 90 тыс. рублей. Эти деньги выплачиваются партнеру безвозмездно и поступают частями в течение 3 месяцев.

Мы рекомендуем заключать трехсторонний договор аренды между Ozon, арендодателем и арендатором. Благодаря ему франчайзи может получить безвозмездную финансовую поддержку. Для клиентов Ozon это страховка от ситуации, в которой партнер закроет ПВЗ и запустит другой бизнес, — продолжает г-н Дьяченко.

Из чего складывается доход партнера?

Предприниматель получает определенный процент от оборота на точке — 3,5% или 4,4% в зависимости от тарифа. Оборот, в свою очередь, — это сумма стоимости всех посылок за месяц. К примеру, если за месяц ПВЗ получил 1000 посылок на 3000 руб., оборот этого пункта составит 3 млн руб.

Согласно статистике Ozon, средний оборот пункта выдачи заказов составляет 2,5-3 млн рублей в месяц.

Такая схема оплаты максимально прозрачна и выгодна для партнеров. Раньше мы платили фиксированную оплату за посылку, и неважно, что в ней — «айфон» или ножницы. Но год назад мы перешли на систему вознаграждения от оборота точки. Эта схема предусматривает бОльшую оплату за условный «айфон» и меньшую за ножницы. Это более справедливый партнерский подход. И то, что за год число наших партнеров увеличилось в несколько раз, только подтверждает это, — говорит Денис Дьяченко.

Стоит отметить, в первый месяц работы Ozon платит партнеру повышенный процент от оборота — 7% или 8,8% в зависимости от тарифа. Благодаря этому франчайзи стартует более мягко и получает возможность быстрее окупить расходы.

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