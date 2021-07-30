ФНС резко усложнит вывод активов из компаний, заподозренных в неуплате налогов

Компаниям, в отношении которых завершена выездная налоговая проверка, запретят продавать или закладывать имущество на балансе. ФНС же сможет арестовывать активы, за исключением сырья и товаров.

Федеральная налоговая служба вскоре может получить возможность ограничивать собственника бизнеса в отчуждении имущества компании и ее закладывании третьим лицам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект о поправках к Налоговому кодексу — наделить службу предварительными обеспечительными мерами планирует Минфин, в последние недели документ обсуждается с бизнесом и экспертами.

Обсуждается, что налоговая сможет запрещать продажу или залог имущества на балансе в пределах предполагаемой суммы недоплаты налогов или страховых взносов. ФНС будет иметь право последовательно «арестовывать» недвижимость, автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений», а также прочие активы, за исключением «готовой продукции, сырья и материалов». Операции с активами возможны, но с согласия налоговой.

Сейчас у ФНС есть право арестовывать банковские счета лиц или организаций, в отношении которых была проведена выездная налоговая проверка. И этот инструмент слишком груб, как и арест товаров и сырья, так как его использование ведет к остановке и разрушению бизнеса. При этом запрет на продажу недвижимости или акций позволит налоговому органу мгновенно останавливать «вывод активов» из заподозренного бизнеса, чаще всего — в виде залога.

В случае существенных претензий налоговой к компании ее бизнес начинают растаскивать кредиторы, бенефициары и нередко коррумпированные госструктуры. Сумма выведенных активов в таких случаях ФНС оценивает в 170 млрд руб. в год, бюджетные потери — 20 млрд руб., а потери самого бизнеса еще выше из-за срочной продажи активов по ценам ниже рыночных.

Предполагается, что ограничить права собственника перед выездной проверкой можно лишь решением руководителя инспекции ФНС с согласия руководителя или замглавы службы. Чтобы снять ограничение, нужно предоставить банковскую гарантию на сумму претензий, поручительство третьего лица или самостоятельно предоставить в залог ценные бумаги или имущество.

Обсуждаемые полномочия ФНС усиливают позиции бюджета по сравнению с банками в предбанкротной ситуации. При этом в большинстве стран ОЭСР у налоговых органов есть право обратить взыскание на имущество должника и действует «приоритет задолженности перед бюджетом над иными обязательствами», говорит партнер EY Алексей Нестеренко. Впрочем, президент «Опоры России» Александр Калинин считает действующие полномочия ФНС достаточными.