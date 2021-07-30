Земля под ИЖС в Екатеринбурге подорожала на 14%

Сегодня средняя цена одной сотки в столице Урала — 223 тыс. руб. Однако это далеко от рекордсменов: Санкт-Петербурга и Краснодара, где одна сотка обходится в 914 тыс. руб. и 989 тыс. соответственно.

Стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство выросла на 14% по сравнению с 2020 г., говорится в исследовании сервиса Циан. Год назад средняя стоимость участка 13 соток в столице Урала составляла 2,99 млн руб. Сегодня за такую же землю в Екатеринбурге придется отдать 3,41 млн руб.

В исследовании отмечается, что земельные участки в Екатеринбурге самые дорогие в Свердловской области. Средний участок в регионе — 15 соток, продается за 1,1 млн руб. Наибольшей популярностью пользуется земля Сысертского и Белоярского районов. Средняя стоимость земельных участков под ИЖС в этих муниципалитетах — 2 млн руб. и 640 тыс. руб. соответственно.

Рекордный спрос на коттеджи привел к вымыванию с рынка многих ликвидных объектов. Есть примеры, когда дом покупают только ради локации и участка — с целью сноса старого строения и создания собственного проекта с нуля. Пока девелоперы не смогут нарастить объемы нового строительства, спрос продолжит смещаться в пользу земельных участков, особенно в регионах, где лимита по льготной ипотеке хватает не только на сам участок, но и покрывает расходы на строительство дома, хотя бы частично, — рассказал Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан.

Средняя цена одной сотки в Екатеринбурге — 223 тыс. руб. Это в три с половиной раза меньше, чем в столице: сотка земли в Москве обходится в 735 тыс. руб. Еще дороже земельные участки в Санкт-Петербурге и Краснодаре — 914 тыс. руб. и 982 тыс. соответственно.

Добавим, что в Екатеринбурге подорожала не только земля. Ранее DK.RU сообщал, что цена на вторичное жилье установила новый рекорд. Наиболее дорогие квартиры, разумеется, в центре города: там стоимость 1 кв. м жилой площади повысилась на 1,5% — в среднем до 114 тыс. руб.