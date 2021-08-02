Программы от Сбера и Контура, более 2300 мест: кого УрФУ набирает в магистратуру

В этом году университет впервые открывает набор на онлайн-магистратуру. У всех программ есть пул партнеров-работодателей, а некоторые программы полностью реализованы при их поддержке.

В УрФУ открыт набор на 183 образовательных программы магистратуры (https://magister.urfu.ru/ru/postuplenie/) по пяти профилям: инженерные науки, социогуманитарные науки, экономика и управление, естественные науки и математика, информационные технологии.

Обучение в магистратуре подойдет, если:

Абитуриент желает углубить текущую профессиональную траекторию. Многие программы магистратуры имеют узкую специализацию. Это помогает получить дополнительные знания, необходимые для профессионального развития, повышения в карьере.

Абитуриент хочет освоить новую профессию или получить дополнительные компетенции. Например, после инженерного бакалавриата освоить медиакоммуникации для продвижения собственного стартапа. Или с образованием экономиста получить IT-компетенции для анализа больших данных и работы с нейросетями.

Доступно более 2300 бюджетных мест. Для желающих поступить в магистратуру по очной форме на бюджет прием документов открыт до 4 августа. Для обучения на контрактной основе документы можно подать до конца сентября.

Прием документов открыт в личном кабинете абитуриента по адресу priem.urfu.ru. Можно выбрать до семи образовательных программ. Для поступления по каждой образовательной программе необходимо сдать компьютерное тестирование. Все можно сделать дистанционно из дома или офиса в удобное время.

В 2021 году УрФУ впервые открывает набор на онлайн-магистратуру. Запущено две программы:

Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике ;

; Инженерия машинного обучения .

Эти программы максимально ориентированы на практику и моментальное применение знаний в рабочем процессе. Качественный онлайн обеспечивают партнерские цифровые платформы Coursera и Zavtra.Online. Учиться на таких программах удобно в любом часовом поясе в комфортном темпе, не отрываясь от работы.

Все магистерские программы УрФУ обладают пулом партнеров-работодателей, А некоторые программы полностью организованы при поддержке корпоративных партнеров. Например:

«Цифровая гуманитаристика» — совместно с Контуром;

Программа обучения состоит из общих курсов и двух траекторий на выбор. В траектории Контура развиваются профессиональные навыки, применимые к бизнес-задачам. Траектория УрФУ — академическая, она посвящена применению аналитических методов к гуманитарным наукам. Магистратура готовит исследователей, аналитиков, стартаперов, менеджеров проектов, будущих руководителей и экспертов, работающих на стыке IT и гуманитарных наук. Ребята учатся проектировать и проводить исследования, анализировать результаты, изучают маркетинг, на практике узнают, как вести проекты и управлять командой. Учебную программу составляют специалисты из Контура. Они же проводят пары, делятся опытом и на собственных рабочих кейсах объясняют теоретический материал, — рассказывает Наталья Лозовная, куратор образовательной программы «Цифровая гуманитаристика», ведущий специалист образовательных проектов Контура.

«С помощью магистратуры Контур находит талантливых ребят, обучает их своим рабочим инструментам и берет на работу. За два года ребята получают профессиональные компетенции, которые нужны не только Контуру, но и любой крупной IT-компании. 90% магистрантов учатся и параллельно работают по специальности в крупных компаниях. В этом году Контур принял на работу трех магистрантов. Плюс один проходит стажировку в системной аналитике и скорее всего останется у нас работать», — добавляет Наталья Лозовная.

«Прикладной анализ данных» — совместно со Сбером.

Востребованные программы магистратуры — по ссылке.

В магистратуре УрФУ также есть совместная с УЦСБ программа «Защита информации», на которой готовят специалистов в области информационной безопасности. Николай Домуховский, заместитель гендиректора УЦСБ по научно-технической работе, рассказывал: «В сфере защиты информации не хватает квалифицированных кадров, а предприятий, нуждающихся в специалистах такого рода, не то что в стране, в нашем регионе год от года становится все больше».