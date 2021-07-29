На Урале ждут очередного министра из Москвы. Он проверит реализацию федеральных проектов

В августе Свердловскую область должен посетить министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев на встрече с кандидатами в депутаты от «Единой России».

В связи с предстоящим визитом глава региона просил народных избранников активнее собирать наказы избирателей именно в сельской местности — они будут обобщены и переданы руководителю федерального ведомства, пишет ЕАН.

По словам собеседника агентства, основная цель визита Дмитрия Патрушева в Свердловскую область — контроль реализации федеральных проектов по развитию села. Сегодня с привлечением федерального финансирования ведется строительство школ и газификация сельской местности.

Напомним, недавно свердловские аграрии обратились к губернатору с просьбой ввести в отдельных районах режим ЧС. Это было связано с засухой. Губернатор просьбу удовлетворил, сообщал DК.RU. Возможно, представителю федерального кабмина будут заданы вопросы о получении льготных кредитов для сельхозпроизводителей и каких-либо преференций по ныне действующим займам.

Сейчас проблема с возможными неплатежами по кредитам стоит остро. Засуха привела к неурожаю кормовой кукурузы и луговых трав, которые идут на заготовку кормов для скота. Как рассказывал DК.RU, вчера об этом говорилось во время рейда депутатской группы по мониторингу цен за продуктами питания (группу создали депутаты Заксобрания). Депутат Валентин Лаппо спрогнозировал рост цен на мясо к концу года, который также связан с неурожаем.