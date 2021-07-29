В регионе увеличили количество коек для пациентов с COVID. В области очередной антирекорд

В Екатеринбурге ковидный госпиталь на 170 коек оборудовали в многопрофильном медцентре «Бонум». Еще 220 коек для таких пациентов появились в горбольницах № 40 и 24 и противотуберкулезном диспансере.

Данные о новых местах для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией обнародовали в областном минздраве. Помимо Екатеринбурга новые «ковидные» койки появились в Ирбитской центральной горбольнице и Красноуфимской районной больнице.

На сегодня коечный фонд для больных коронавирусом в Свердловской области составляет 8890 мест, — прокомментировали в облздраве.

Тем временем сегодня в регионе установлен очередной антирекорд по количеству заболевших за сутки — 499 новых случаев. По данным оперштаба на 29 июля, смерть от CОVID подтвердилась у 21 человека — это также максимальный показатель за все время пандемии. По России показатели смертности также высокие. Как сообщал DК.RU, за последние сутки в целом по стране от коронавируса умерли 799 человек. Свердловская область находится на пятом месте по этому показателю — после Москвы (3356), Санкт-Петербурга (1925), Московской (1325) и Нижегородской (537) областей.

Всего, по данным оперативного штаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции составляет 106 402, умерли от инфекции 4 315 человек.

Из-за неблагоприятной эпидситуации в Екатеринбурге и других городах области отменяют массовые события. Так, вчера DK.RU писал об отмене празднования Дня строителя, которое должно было пройти в Историческом сквере 7 августа. Сегодня стало известно, что власти отменили также общегородское празднование Дня воздушно-десантных войск, который ежегодно проводится 2 августа.