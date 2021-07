Психологическое состояние современного человека хуже, чем во время Второй мировой войны

Анализ текстов за последние десятилетия показал, что с 2007 г. население Земли все больше впадает в депрессию. Люди чувствовали себя лучше даже во время мировых войн и Великой депрессии.

Команда лингвистов, психологов и программистов из США и Нидерландов предположила, что глобальные языковые тенденции говорят многое об общем психологическом состоянии общества. Они решили это проверить, в итоге выяснилось, что современный человек «звучит» обреченнее, чем когда-либо в истории. Дело в том, что депрессия и тревожность часто проявляются в когнитивных искажениях, когда и настоящее, и будущее, и прошлое видятся в крайне негативном свете. Такие искажения мгновенно находят отражение в речи, пишет Reminder.

В ходе исследования ученые проанализировали 14 млн книг в Google Books на английском, немецком и испанском языках с 1895 по 2019 г. Были выделены слова и группы до 5 слов на английском языке, которые отражали в общей сложности 12 языковых схем когнитивных искажений: катастрофизация («will fail», «will be terrible», «will never end»), черно-белое мышление («only», «everyone/nobody», «always/never», «perfect», «the worst»), минимизация позитивных событий («great but», «not that good»), чтение мыслей («everyone will think», «they will not believe») и другие. С помощью программы ученые вычислили частоту, с которой встречаются эти слова и фразы в анализируемых книгах. Для анализа книг на немецком и испанском использовали перевод этих же словосочетаний на соответствующие языки.

В итоге ученые построили график, который показал, как резко выросло число когнитивных искажений в письменных источниках всех трех языков в последние четыре десятилетия. Уровень депрессивности человека после 1980-х оказался в несколько раз выше, чем в период Великой депрессии и обеих мировых войн.

График частотности фраз, отражающих когнитивные искажения при депрессивном и тревожном мышлении: синий — английские источники, зеленый — немецкие, оранжевый — испанские.

Ученые полагают, что подъем депрессии и тревожности в письменной речи отражает соответствующую социальную динамику. Например, график показал пик когнитивных искажений в немецких источниках после Второй мировой войны: рост был примерно в 2,5 раз больше, чем в английских и испанских источниках.

График демонстрирует, что рост депрессивности в современных языковых сообществах ускорился с 2007 г. Ученые считают, что это может быть связано с распространением социальных сетей и новых технологий, а также с тревожными новостями из мира политики и экономики.

