В России третий раз фиксируют рекордную смертность от коронавируса
В стране по-прежнему фиксируют более 20 тыс. новых случаев коронавируса в день, смертность достигает почти 800 человек в день. Полностью привиты более 21 млн россиян при населении 146 млн человек.
За последние сутки в России выявили 23 270 новых случаев коронавируса, 799 человек умерли от болезни, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией. Это максимальный показатель смертности, он фиксируется уже третий раз — столько же человек умерло 16 июля и 24 июля. Всего, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 156 977 летальных исходов от Covid-19, а переболели 6 218 502 человек.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 3356, Санкт-Петербурге — 1925, Московской области — 1325, Нижегородской области (537), Свердловской (499), Красноярском крае (488), Воронежской области (481), Пермском крае (446), Самарской (412) и Ростовской (403). Меньше всего случаев, по 11, зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономном округах. В Магаданской области 30 заболевших, Еврейской автономной области — 39, Татарстане — 52.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что считает локдаун не самым эффективным методом, чтобы сдержать распространение коронавируса. Остановка работы предприятий и организаций не купирует инфекцию, но отрицательно влияет на экономику, отметила она.
Новый термин — это локдаун. И некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, ну значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун, — сказала Попова во время онлайн-трансляции российского общества «Знание».
Обратимся к мировому опыту: те страны, которым удалось добиться нормализации экономической жизни, конечно, сделали это именно через интенсивную массовую вакцинацию. И никакого другого способа нормализовать экономическую жизнь, никто пока не придумал, — сказал Алексашенко.