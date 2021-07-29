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В России третий раз фиксируют рекордную смертность от коронавируса

В России третий раз фиксируют рекордную смертность от коронавируса
Автор фото: Андрей Пермяков. Иллюстрация: DK.RU

В стране по-прежнему фиксируют более 20 тыс. новых случаев коронавируса в день, смертность достигает почти 800 человек в день. Полностью привиты более 21 млн россиян при населении 146 млн человек.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявили 23 270 новых случаев коронавируса, 799 человек умерли от болезни, сообщил оперштаб по борьбе с пандемией. Это максимальный показатель смертности, он фиксируется уже третий раз — столько же человек умерло 16 июля и 24 июля. Всего, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 156 977 летальных исходов от Covid-19, а переболели 6 218 502 человек. 

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 3356, Санкт-Петербурге — 1925, Московской области — 1325, Нижегородской области (537), Свердловской (499), Красноярском крае (488), Воронежской области (481), Пермском крае (446), Самарской (412) и Ростовской (403). Меньше всего случаев, по 11, зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономном округах. В Магаданской области 30 заболевших, Еврейской автономной области — 39, Татарстане — 52.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что считает локдаун не самым эффективным методом, чтобы сдержать распространение коронавируса. Остановка работы предприятий и организаций не купирует инфекцию, но отрицательно влияет на экономику, отметила она.

Новый термин — это локдаун. И некоторые страны прошли по этому пути не один, не два, уже четыре раза. Поэтому раз уж приходится его вводить четыре раза, ну значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун, — сказала Попова во время онлайн-трансляции российского общества «Знание».

В России от коронавируса полностью привиты более 21 миллиона человек, добавила глава Роспотребнадзора (при населении более 146 млн человек). По ее словам, заболеваемость среди привившихся полным циклом любой из вакцин не превышает 0,8%.
 
Экономист Сергей Алексашенко в интервью DK.RU призвал российские власти более активно вести разъяснительную работу о необходимости вакцинации.

Обратимся к мировому опыту: те страны, которым удалось добиться нормализации экономической жизни, конечно, сделали это именно через интенсивную массовую вакцинацию. И никакого другого способа нормализовать экономическую жизнь, никто пока не придумал, — сказал Алексашенко.

Автор: Андрей Пермяков
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